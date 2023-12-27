Кофе в Украине подорожал почти вдвое — Индекс Эспрессо 2023

Цена на кофе выросла почти вдвое — новый Индекс Эспрессо
В Украине за последние годы индекс Эспрессо увеличился почти вдвое. В конце 2023-го чашка ароматного напитка стоит около 30 грн.
Такие данные опубликовал Opendatabot.
Индекс Эспрессо Украины
Данные для исследования подготовила команда Poster POS. Согласно масштабному анализу, средняя стоимость чашки кофе в Украине изменилась так:
• 15 грн — Индекс Эспрессо в 2017 году;
• 30 грн — Индекс Эспрессо в 2023 году.
По данным исследования, самый высокий скачок в цене зафиксировали в 2022 году. Тогда за год средняя стоимость чашки эспрессо повысилась с 20 до 28 грн.
Какая стоимость кофе в украинских городах
Города-лидеры по удорожанию кофе эспрессо:
- самая высокая цена в Одесской области — 36 грн;
- на втором месте Донецкая область — 35 грн;
- на третьей строчке Харьковская область — 32 грн.
Среди городов, где самая низкая стоимость:
- самое дешевое эспрессо в Хмельницкой области — 21 грн;
- на втором месте Сумская область — 23 грн;
- третье место разделяют Житомирщина и Виннитчина — 24 грн.
Индексом Эспрессо называют показатель, используемый для измерения стоимости стандартной порции эспрессо в разных уголках мира.
Именно стоимость эспрессо влияет на цену любого напитка в кафе, ведь это основная составляющая каждого кофейного напитка.
Что еще стоит знать
Ранее мы писали, что на украинский рынок завезли из Германии опасный для здоровья человека кофе. Обнаруженное в популярном напитке вещество может привести к тяжелым осложнениям и даже к коме.
Также сообщалось, что с начала 2023 года в мире стоимость кофе сорта арабика существенно изменилась. Цены опустились до минимального уровня.
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