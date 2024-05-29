Цена биткоина упала более чем на 3%

Монета биткоина на фоне графика падения цены. Фото: happycoin.club

Цена биткоина, которая в понедельник, 27 мая, уверенно приближалась к отметке 70 тысяч долларов, неожиданно опустилась до уровня менее 68 тысяч долларов. Это связано с неожиданными перемещениями крупных сумм биткоинов обанкротившейся биржи Mt.Gox.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg и данные с рынка криптовалют организации Arkham.

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Биткоин опустился на 3,1% и по состоянию на вторник, 28 мая, составляет около 67 800 долларов. Это падение повлияло и на другие криптовалюты, в частности эфир, занимающий вторую строчку после BTC.

Почасовой график BTC/USDT биржи Binance. Фото: скриншот

Биржа Mt.Gox, потерпевшая крах в 2014 году после хакерской атаки, неожиданно после пяти лет тишины переместила более 107 000 биткоинов на сумму более 7,2 миллиарда долларов к новым кошелькам утром во вторник.

По данным аналитических организаций, движение монет Mt.Gox вызвало негативную реакцию рынка и опасения распродажи. Цена биткоина несколько обвалилась.

Перемещение биткоинов Mt.Gox к новым кошелькам на платформе Arkham. Фото: twitter.com/ArkhamIntel

Перемещение Mt.Gox стало первым с мая 2018 года. Согласно кошелькам Arkham компания насобирала 137 892 биткоинов, которые составляют более 9 миллиардов долларов.

Генеральный директор BTC Markets Кэролайн Боулер не считает эти изменения тревожными. По ее прогнозам, они будут иметь лишь краткосрочное влияние на рынок.

Напомним, что уже в июне текущего года стоимость биткоина может вырасти до 95 тысяч долларов. В то же время американский предприниматель и инвестор, автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки советует покупать реальные активы, такие как золото, серебро и биткоин из-за возможного краха рынка облигаций и обесценивания доллара.