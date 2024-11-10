Цена на биткоин впервые приблизилась к 80 тыс. долларов — почему дорожает крипта

Монеты в руках. Фото: Reuters

В воскресенье, 10 ноября, цена биткоина достигла 80 тысяч долларов, что стало новым историческим максимумом. За сутки актив вырос на 3,21%.

Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Читайте также:

Почему крипта растет в цене

После достижения нового рекорда утром, 10 ноября, курс биткоина немного снизился и на послеобеденное время составляет около 79,4 тысячи долларов. За сутки актив вырос на 3,21%, а за неделю — на 15,23%.

Цена на Bitcoin по состоянию на 10 ноября. Источник: скриншот

По данным Bloomberg, в 2024 году биткоин вырос почти на 90%, в частности благодаря растущему спросу на специализированные фондовые биржи в США и снижению процентных ставок ФРС. Рост этой криптовалюты, наблюдавшийся после президентских выборов в США, превысил доходы от традиционных инвестиций, таких как акции и золото.

Другие криптовалюты с топовой капитализацией также показали положительные результаты. Ethereum достиг 3,184 доллара, увеличившись на 4,93% в сутки и на 29,73% за неделю. Лидером по темпам роста стало Cardano, поднявшееся на 32,32% за сутки и на 68,75% за неделю.

Что еще стоит знать

Напомним, на фоне выборов президента Соединенных Штатов и подсчетов голосов, продемонстрировавших уверенное лидерство экспрезидента Трампа на новых выборах, цена на биткоин начала расти. Поскольку инвесторы склонялись к его победе на президентских выборах в Соединенных Штатах, Bitcoin вырос до исторического максимума.

Также мы писали, что оффшорная криптовалютная платформа ставок Polymarket показала, что можно выиграть огромные деньги, делая ставки на президентских выборах в США. Один из игроков стал дважды богаче.