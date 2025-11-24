Гонорари українських артистів — скільки коштує запросити зірку на свято

Виступ Анни Трінчер. Фото: УНІАН

Організувати гучне свято в Україні дедалі частіше означає запросити улюбленого артиста — від топових попзірок до популярних кавер-бендів чи стендап-коміків. Ринок приватних виступів активно зростає, а разом із ним і гонорари. Суми стартують від кількох тисяч доларів залежно від рівня артистів.

Про те, скільки треба заплатити, щоб запросити популярну українську зірку на свято, розповіло БУГ.медіа.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштує виступ відомих артистів

Гонорари українських артистів для приватних подій суттєво різняться й залежать від рівня популярності виконавця.

За 8 тисяч доларів готові виступити на приватній вечірці Анна Трінчер та YAKTAK.

Трохи дорожче обійдеться запрошення Злати Огнєвіч, POSITIFF чи Віталія Козловського — від 10 до 10,5 тисяч доларів.

Значно вищі ставки у таких артистів:

Jerry Heil — 15 000 дол.;

Наталія Могилевська — 15 000 дол.;

DOROFEEVA — 20 000 дол.;

Ірина Білик — 21 000 дол.;

Вєрка Сердючка — 26 000 дол.;

Артем Пивоваров — 30 000 дол.;

MONATIK — 38 000 дол.

Найдорожчою серед зірок, про яких згадує видання, виявився Макс Барських, чий виступ коштує 50 тисяч доларів.

Українські зірки відмовляються брати участь у відомому шоу

Низка відомих українських артистів бойкотують новорічний концерт студії "Квартал-95", який відбудеться 6-7 грудня. Причиною відмов став нещодавній корупційний скандал у сфері енергетики, де фігурує Тимур Міндіч.

Про відмову брати участь у шоу вже повідомили співачки KOLA та Надія Дорофєєва й хор "Гомін".

Водночас у студії "Квартал 95" заявили, що не мають дотичності до жодних бізнесів їхніх акціонерів чи політичних процесів.

"Ми хочемо звернутися до всіх прямо. "Квартал 95" — це не просто проєкт. Це команда, яка понад 20 років створює гумор, підтримує моральний дух країни, працює в найскладніші часи й залишається поруч із глядачем, коли це важливо найбільше. Ми — сотні людей, не одна особа і не один інформаційний привід", — йдеться у дописі на сторінці студії.

Там також підкреслили — те, що відбувається зараз, не має прямого стосунку ні до їхньої роботи, ні до творчості.

Раніше ми писали, що популярний український YouTube-канал Stadium Family, який створює розважальний контент, повідомив про припинення роботи на невизначений термін. Це сталося на тлі корупційного скандалу в Енергоатомі, що пов’язаний з одним із власників ТОВ "СТЕДІУМ ФЕМІЛІ" Тимуром Міндічем.

Також дізнавайтеся, який дохід YouTube-каналу Stadium Family.