Гонорари українських артистів — скільки коштує запросити зірку на свято

Трінчер, YAKTAK та інші — скільки коштує запросити зірку на свято
Організувати гучне свято в Україні дедалі частіше означає запросити улюбленого артиста — від топових попзірок до популярних кавер-бендів чи стендап-коміків. Ринок приватних виступів активно зростає, а разом із ним і гонорари. Суми стартують від кількох тисяч доларів залежно від рівня артистів.
Про те, скільки треба заплатити, щоб запросити популярну українську зірку на свято, розповіло БУГ.медіа.
Скільки коштує виступ відомих артистів
Гонорари українських артистів для приватних подій суттєво різняться й залежать від рівня популярності виконавця.
За 8 тисяч доларів готові виступити на приватній вечірці Анна Трінчер та YAKTAK.
Трохи дорожче обійдеться запрошення Злати Огнєвіч, POSITIFF чи Віталія Козловського — від 10 до 10,5 тисяч доларів.
Значно вищі ставки у таких артистів:
- Jerry Heil — 15 000 дол.;
- Наталія Могилевська — 15 000 дол.;
- DOROFEEVA — 20 000 дол.;
- Ірина Білик — 21 000 дол.;
- Вєрка Сердючка — 26 000 дол.;
- Артем Пивоваров — 30 000 дол.;
- MONATIK — 38 000 дол.
Найдорожчою серед зірок, про яких згадує видання, виявився Макс Барських, чий виступ коштує 50 тисяч доларів.
Українські зірки відмовляються брати участь у відомому шоу
Низка відомих українських артистів бойкотують новорічний концерт студії "Квартал-95", який відбудеться 6-7 грудня. Причиною відмов став нещодавній корупційний скандал у сфері енергетики, де фігурує Тимур Міндіч.
Про відмову брати участь у шоу вже повідомили співачки KOLA та Надія Дорофєєва й хор "Гомін".
Водночас у студії "Квартал 95" заявили, що не мають дотичності до жодних бізнесів їхніх акціонерів чи політичних процесів.
"Ми хочемо звернутися до всіх прямо. "Квартал 95" — це не просто проєкт. Це команда, яка понад 20 років створює гумор, підтримує моральний дух країни, працює в найскладніші часи й залишається поруч із глядачем, коли це важливо найбільше. Ми — сотні людей, не одна особа і не один інформаційний привід", — йдеться у дописі на сторінці студії.
Там також підкреслили — те, що відбувається зараз, не має прямого стосунку ні до їхньої роботи, ні до творчості.
Раніше ми писали, що популярний український YouTube-канал Stadium Family, який створює розважальний контент, повідомив про припинення роботи на невизначений термін. Це сталося на тлі корупційного скандалу в Енергоатомі, що пов’язаний з одним із власників ТОВ "СТЕДІУМ ФЕМІЛІ" Тимуром Міндічем.
