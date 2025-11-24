Гонорары украинских артистов — сколько стоит пригласить звезду на праздник

Выступление Анны Тринчер. Фото: УНИАН

Организовать громкий праздник в Украине все чаще означает пригласить любимого артиста — от топовых поп-звезд до популярных кавер-бэндов или стендап-комиков. Рынок частных выступлений активно растет, а вместе с ним и гонорары. Суммы стартуют от нескольких тысяч долларов в зависимости от уровня артистов.

О том, сколько надо заплатить, чтобы пригласить популярную украинскую звезду на праздник, рассказало БУГ.медиа.

Сколько стоит выступление известных артистов

Гонорары украинских артистов для частных событий существенно различаются и зависят от уровня популярности исполнителя.

За 8 тысяч долларов готовы выступить на частной вечеринке Анна Тринчер и YAKTAK.

Немного дороже обойдется приглашение Златы Огневич, POSITIFF или Виталия Козловского — от 10 до 10,5 тысяч долларов.

Значительно выше ставки у таких артистов:

Jerry Heil — 15 000 долл;

Наталья Могилевская — 15 000 долл;

DOROFEEVA — 20 000 долл;

Ирина Билык — 21 000 долл;

Верка Сердючка — 26 000 долл;

Артем Пивоваров — 30 000 долл;

MONATIK — 38 000 долл.

Самой дорогой среди звезд, о которых упоминает издание, оказался Макс Барских, чье выступление стоит 50 тысяч долларов.

Украинские звезды отказываются участвовать в известном шоу

Ряд известных украинских артистов бойкотируют новогодний концерт студии "Квартал-95", который состоится 6-7 декабря. Причиной отказов стал недавний коррупционный скандал в сфере энергетики, где фигурирует Тимур Миндич.

Об отказе участвовать в шоу уже сообщили певицы KOLA и Надежда Дорофеева и хор "Гомін".

В то же время в студии "Квартал 95" заявили, что не имеют отношения ни к каким бизнесам их акционеров или политическим процессам.

"Мы хотим обратиться ко всем прямо. "Квартал 95" — это не просто проект. Это команда, которая более 20 лет создает юмор, поддерживает моральный дух страны, работает в самые сложные времена и остается рядом со зрителем, когда это важно больше всего. Мы — сотни людей, не один человек и не один информационный повод", — говорится в заметке на странице студии.

Там также подчеркнули — то, что происходит сейчас, не имеет прямого отношения ни к их работе, ни к творчеству.

Ранее мы писали, что популярный украинский YouTube-канал Stadium Family, который создает развлекательный контент, сообщил о прекращении работы на неопределенный срок. Это произошло на фоне коррупционного скандала в Энергоатоме, который связан с одним из владельцев ООО "СТЕДИУМ ФЕМИЛИ" Тимуром Миндичем.

