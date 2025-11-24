Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Тринчер, YAKTAK и другие — сколько стоит пригласить звезду

Тринчер, YAKTAK и другие — сколько стоит пригласить звезду

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 17:35
обновлено: 12:18
Гонорары украинских артистов — сколько стоит пригласить звезду на праздник
Выступление Анны Тринчер. Фото: УНИАН

Организовать громкий праздник в Украине все чаще означает пригласить любимого артиста — от топовых поп-звезд до популярных кавер-бэндов или стендап-комиков. Рынок частных выступлений активно растет, а вместе с ним и гонорары. Суммы стартуют от нескольких тысяч долларов в зависимости от уровня артистов.

О том, сколько надо заплатить, чтобы пригласить популярную украинскую звезду на праздник, рассказало БУГ.медиа.

Реклама
Читайте также:

Сколько стоит выступление известных артистов

Гонорары украинских артистов для частных событий существенно различаются и зависят от уровня популярности исполнителя.

За 8 тысяч долларов готовы выступить на частной вечеринке Анна Тринчер и YAKTAK.

Немного дороже обойдется приглашение Златы Огневич, POSITIFF или Виталия Козловского — от 10 до 10,5 тысяч долларов.

Значительно выше ставки у таких артистов:

  • Jerry Heil — 15 000 долл;
  • Наталья Могилевская — 15 000 долл;
  • DOROFEEVA — 20 000 долл;
  • Ирина Билык — 21 000 долл;
  • Верка Сердючка — 26 000 долл;
  • Артем Пивоваров — 30 000 долл;
  • MONATIK — 38 000 долл.

Самой дорогой среди звезд, о которых упоминает издание, оказался Макс Барских, чье выступление стоит 50 тысяч долларов.

Украинские звезды отказываются участвовать в известном шоу

Ряд известных украинских артистов бойкотируют новогодний концерт студии "Квартал-95", который состоится 6-7 декабря. Причиной отказов стал недавний коррупционный скандал в сфере энергетики, где фигурирует Тимур Миндич.

Об отказе участвовать в шоу уже сообщили певицы KOLA и Надежда Дорофеева и хор "Гомін".

В то же время в студии "Квартал 95" заявили, что не имеют отношения ни к каким бизнесам их акционеров или политическим процессам.

"Мы хотим обратиться ко всем прямо. "Квартал 95"  это не просто проект. Это команда, которая более 20 лет создает юмор, поддерживает моральный дух страны, работает в самые сложные времена и остается рядом со зрителем, когда это важно больше всего. Мы  сотни людей, не один человек и не один информационный повод", — говорится в заметке на странице студии.

Там также подчеркнули — то, что происходит сейчас, не имеет прямого отношения ни к их работе, ни к творчеству.

Ранее мы писали, что популярный украинский YouTube-канал Stadium Family, который создает развлекательный контент, сообщил о прекращении работы на неопределенный срок. Это произошло на фоне коррупционного скандала в Энергоатоме, который связан с одним из владельцев ООО "СТЕДИУМ ФЕМИЛИ" Тимуром Миндичем.

Также узнавайте, какой доход YouTube-канала Stadium Family.

артисты украинские звезды звезды выступление гонорары
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации