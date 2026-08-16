Три законні способи збільшити виплати: поради пенсіонерам

Українці на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Пенсійні виплати для частини людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть бути значно більшими, ніж ті, що вони отримують зараз. Йдеться, зокрема, про доплати за понаднормовий стаж, підвищення для непрацюючих пенсіонерів, які проживають на забруднених територіях, а також пенсії для людей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками аварії. У деяких випадках право на такі виплати доводиться відстоювати через суд.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на канал "Народна думка".

Доплата за понаднормовий стаж

Для чорнобильців, яким пенсію призначили до жовтня 2017 року, понаднормовий стаж може обчислюватися за пільговими межами: понад 20 років для чоловіків і понад 15 років для жінок.

Йдеться про право на доплату в розмірі 1% заробітку за кожен рік понаднормового стажу. На практиці Пенсійний фонд може застосовувати інший механізм, через що виплата виявляється меншою. Наприклад, якщо середньомісячний заробіток становить 10 000 гривень, 20% від нього — це 2000 гривень щомісячної доплати. Тому людям із великим стажем варто перевірити правильність її розрахунку.

Підвищення за проживання на забрудненій території

Ще одна категорія — непрацюючі пенсіонери, які проживають на територіях радіоактивного забруднення. Закон передбачає для них підвищення до пенсії, розмір якого залежить від зони. Верховний Суд підтверджував право на таку виплату, зокрема для мешканців зони гарантованого добровільного відселення.

Проблеми виникають, коли Пенсійний фонд відмовляє через те, що людина свого часу виїжджала з відповідної території — наприклад, на навчання чи військову службу. Такі рішення можна оскаржувати в суді.

Пенсія для людей з інвалідністю

Окремо варто перевірити пенсію людей з інвалідністю, якщо її зв’язок із Чорнобильською катастрофою підтверджений документально.

У редакції статті 54 Закону №796-XII, яка діяла раніше, мінімальний розмір пенсії становив:

I група — 10 мінімальних пенсій за віком;

II група — 8;

III група — 6.

Саме ці норми стали предметом численних судових спорів після законодавчих змін. Верховний Суд у низці справ зазначав, що до відповідних правовідносин можуть застосовуватися положення закону в редакції 1996 року.

Водночас після рішення Конституційного Суду 2021 року законодавство було змінено: зокрема, встановлено мінімальні суми 6000, 4800 і 3700 гривень для I, II та III груп відповідно. Тому конкретне право на перерахунок залежить від обставин справи та періоду, за який вимагається виплата.

Що перевірити пенсіонерам

Насамперед варто з'ясувати:

чи правильно врахований страховий стаж;

скільки років визначено понаднормовими;

від якої величини нарахована доплата;

чи встановлено підвищення за проживання на забрудненій території;

чи правильно визначена категорія постраждалого;

чи підтверджений зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою;

які норми закону застосовані під час розрахунку пенсії.

Сам статус чорнобильця не означає автоматичного права на всі виплати. Для кожної доплати чи виду пенсії діють окремі умови.

Якщо Пенсійний фонд відмовляє у перерахунку, рішення можна оскаржити. Судова практика у таких спорах уже сформована, зокрема щодо застосування статей 39, 50 та 54 Закону №796-XII.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть суттєво збільшити майбутню пенсію, якщо не поспішатимуть оформлювати її після досягнення 60 років. За кожен місяць відтермінування виплата зростає на 0,5%, а після п’яти років — на 0,75%. Якщо відкласти вихід на пенсію на шість років, базовий розмір виплати може зрости на 54%.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні перевірятимуть дані отримувачів пенсій, щоб підтвердити законність виплат. Під час звірки можуть попросити додаткові документи, якщо дані про стаж втрачені, неповні або людина перебуває за кордоном. Пенсіонерам варто своєчасно повідомляти ПФУ про зміни та за потреби підтверджувати право на виплати.