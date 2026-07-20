Три види допомоги від Карітас: хто може отримати 12 300 грн

Люди похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У липні 2026 року в одному з прифронтових регіонів відкрилась реєстрація від Представництва релігійної місії "Карітас-Спес" Римсько-Католицької Церкви в Україні на надання грошової допомоги. За програмою жителі області можуть оформити три види виплат залежно від життєвих ситуацій, викликаних війною.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію організації.

Хто і де може отримати допомогу від Карітас влітку

Як повідомляють організатори, "Карітас-Спес" приймає заявки на надання трьох видів виплат у Павлограді Дніпропетровського регіону.

Зокрема, грошову допомогу у розмірі 12 300 грн нададуть для тих, хто отримав важкі поранення через бойові дії. Для цього потрібно звернутись за медичною допомогою, відкрити лікарняний та отримати лікарський висновок щодо травм упродовж першого дня після одержання поранення.

Водночас, з моменту отримання травм до дати реєстрації має пройти не більш ніж 45 днів. Відповідно до правил, допомогу нададуть тільки постраждалій людині.

Ще один вид фінансової допомоги від "Карітас-Спес" передбачається для тих, хто втратив одного із членів родини внаслідок бойових дій.

Також кошти надададуть у разі, якщо люди були змушені евакуюватись, а залишення власних домівок сталося протягом останніх 45 днів.

Як подати заявку на виплати та необхідні документи

У разі оформлення фіндопомоги у сумі 12 300 грн для поранених через бойові дії потрібно буде зібрати такі документи:

витяг з протоколу правоохоронців щодо події/ витяг з ЄРДР;

лист непрацездатності щодо лікування мінімум п'ять днів;

направлення на лікування з амбулаторної картки пацієнта;

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код.

Якщо було втрачено одного з членів родини через бойові дії потрібно буде надати такі документи:

свідоцтво щодо смерті;

довідку, де буде вказана причина смерті;

витяг з протоколу поліції щодо події.

Для одержання виплат тим, хто мусив евакуюватись з домівок упродовж попередніх 45 днів, потрібно надати такі документи:

записи в центрах евакуації/транзиту/місцях збору/колективних центрах;

документи від гуманітарних організацій, громадських організацій та волонтерів, що здійснювали евакуацію;

транспортні квитанції чи квитки;

довідку ВПО до 45 днів (з пропискою з місця евакуації);

реєстраційні документи, видані місцевими органами влади;

документи з підтвердженням місця постійного проживання;

паспорт та ідентифікаційний код;

реквізити банку (IBAN).

Деталі щодо оформлення виплат мложна уточнити на гарячій лінії:

0 800 300 344;

067-408-79-69.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що влітку жителі Сум та області можуть отримати допомогу від Агенції ООН у справах біженців. Організація відкрила збір інформації на надання виплат. Кошти можуть отримати люди, які постраждали через воєнні дії. У рамках програми, зокрема допомогу отримають ті, хто залишив постійне місце проживання та повернувся з-за кордону в Україну.

Ще Новини.LIVE писали, що у Харківському регіоні постраждалим від війни домогосподарствам передбачена грошова допомога у понад 40 000 грн. Такою можливістю, зокрема, можуть скористатися внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю та громадяни, віком понад 60 років.