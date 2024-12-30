Третина доходів на "гробові" — чи зможе Україна виплатити всім сім'ям загиблих захисників

Прапори на Майдані Незалежності у пам'ять загиблих захисників ФОТО: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський озвучив офіційну кількість українських військових, які віддали свої життя, захищаючи Україну від російського вторгнення. Зрозуміло, що життя кожного українського воїна безцінне, але з огляду на те, що у разі смерті військовослужбовця передбачена певна компенсація, Новини.LIVE постаралися з'ясувати, наскільки озвучена цифра близька до реальності, скільки мільярдів доведеться виплатити сім'ям загиблих захисників, а також чи зможе Україна виконувати взяті на себе зобов'язання після війни.

"Цифри занижені"

"З початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50 відсотків поранених повертаються в дію, і фіксуються всі поранення, у тому числі легкі та повторні", — написав Зеленський у своєму каналі в Telegram.

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Дані про бойові втрати є засекреченою інформацією та лише іноді проникає в інформаційний простір. Попереднього разу президент озвучував кількість втрат наприкінці лютого цього року. Тоді, за його словами, ця цифра складала 31 тис. військових. Тобто плюс 12 тис. загиблих за неповні 9 місяців. Або 44 особи на день.

І хоча оцінка втрат, озвучена Зеленським, є дуже трагічною, ймовірно, що реальна кількість загиблих ще більша. Наприклад, за даними волонтерського проекту UALosses, який веде підрахунок загиблих, ґрунтуючись на даних із відкритих джерел, лише в період з 24 лютого 2022-го по 10 грудня 2024 року до поіменного списку UALosses потрапило 61769 осіб.

Ще 55 тис. людей, за даними МВС, перебувають у реєстрі зниклих безвісти українців внаслідок агресивної війни Росії, більшість із яких — військовослужбовці. Як раніше зазначав заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко, це зовсім не означає, що вони всі загинули. У деяких випадках виявляється, що громадянин у полоні. Але, на жаль, за його словами, нерідкі випадки, коли серед тих, кого вважали зниклими безвісти, все-таки встановлюють загиблих.

При цьому, як каже Новини.LIVE військовий експерт Олег Жданов, цифри озвучені президентом, ймовірно, занижені. "Я думаю, що озвучена цифра менша, ніж реальні втрати. У будь-якому випадку це офіційна статистика, яка враховує лише підтверджені дані, подані командирами. А реально втрат може бути більшою. До того ж це, швидше за все, статистика від Міноборони. У цьому питанні все ще зберігається ганебна практика, коли кожне міністерство веде свою статистику", — сказав Новини.LIVE Жданов.

Водночас така велика кількість військових, які вважаються зниклими безвісти, як каже Жданов, пояснюється специфікою бойових дій і складнощами в підрахунках. "Коли країна веде оборонні операції й відступає, то проконтролювати точні втрати фізично неможливо. Якщо йдеться про наступ, то статистика, як правило, більше відповідає дійсності. Тому, я думаю, що всі ці цифри орієнтовні. Досі немає остаточних цифр загиблих або поранених, оскільки облік далеко не завжди ведеться у повному обсязі", — сказав Новини.LIVE Жданов.

Навантаження на бюджет - 15,5 млрд дол.

Інша сторона питання – це грошові компенсації від держави та навантаження на бюджет. Ще на початку війни уряд узяв на себе обов'язок підтримувати військовослужбовців, які отримали поранення, а також сім'ї загиблих захисників матеріально.

Підрахувати точний обсяг коштів, який належить виплатити сім'ям воїнів, які віддали своє життя на службі батьківщині, практично неможливо. Тому що важливо зважати на обставини загибелі військового. Якщо він загинув у бойових діях на фронті, його родичі мають право на виплату у розмірі 15 млн грн. Якщо військовий загинув у період проходження військової служби, але не в бойових діях, то обсяг компенсації буде меншим. Див. інфографіки.

Проте вже зрозуміло, що навантаження на бюджет величезне. Навіть за грубими підрахунками, якщо врахувати, що основна цифра втрат серед військовослужбовців відбувається при виконанні бойових завдань безпосередньо поблизу лінії фронту, сума, що підлягає виплаті, виходячи з втрат, озвучених президентом, вже становить приблизно 650 млрд грн, або майже третину власних доходів бюджету на 2025 рік.

Щоб оптимізувати навантаження на бюджет, ще у лютому 2023 року МВС та Міноборони затвердили нові поетапні порядки виплат. Згідно з якими на першому етапі виплачується лише п'ята частина від усієї суми, а залишок щомісяця, частинами протягом 40 наступних місяців. Такі зміни у порядку виплати одноразової грошової виплати можуть свідчити про дефіцит фінансування окремих статей бюджетних видатків, що є нормальною практикою за умов війни. Для виплати всієї суми єдиним платежем коштів не вистачає, тому держава вирішила розстрочити виплати більш як на три роки.

Як розповіла Новини.LIVE нардеп, заступник голови комітету ВР з питань бюджету Леся Забуранна, навантаження на бюджет справді велике. Проте на сьогодні всі виплати, які покладено згідно із Законом, здійснюються справно. "Сума велика. Але все виплачується. Гроші на ці та інші виплати, гарантовані державою закладаються у військовий бюджет на стадії планування. Хоча за необхідності, ми неодноразово перерозподіляли кошти на ці цілі з інших програм", — сказала Новини.LIVE Забуранна, додавши, що такий самий механізм застосовуватиметься і під час підготовки майбутніх бюджетів.

Те, що виплати на сьогодні йдуть справно, повідомив і перший заступник голови комітету ВР з питань бюджету Іван Крулько. "Знаю, що кошти виплачуються. Але є ще категорія зниклих безвісти. І в цій частині я нічого не можу сказати. Чи виплачують їм, чи не виплачують, цього я не знаю ", — сказав Новини.LIVE Крулько.

Водночас як каже нам Жданов, якщо людина вважається зниклою безвісти, то такій людині або членам її сім'ї виплачується тільки щомісячне грошове забезпечення, без надбавок. "А ось чи мають сім'ї доступ до цих грошей, залежить від того, чи подали члени сім'ї відповідну заяву, що людина вважається безвісти зниклою. Також військовослужбовці, яких мобілізували, мають можливість завчасно оформити виплати на сім'ю", — сказав нам Жданов.

Чи зможе держава виплатити обіцяне

Тим часом з огляду на те, що умови виплат вже змінювалися, в експертних колах уже не раз говорили про необхідність встановлення твердих гарантій щодо виплати обіцяних сум після війни. В історії України вже був прецедент, коли група народних депутатів намагалася визнати неконституційним право Кабміну встановлювати розміри соціальних виплат та надалі їх зменшувати.

Однак тоді Конституційний суд зазначив, що розміри соціальних виплат залежать від фінансових та соціально-економічних можливостей держави.

Іншими словами, Кабмін має законні підстави надалі, як зменшувати, так і збільшувати розмір одноразової грошової виплати, а також встановлювати терміни її виплати. І якщо війна продовжуватиметься ще тривалий час, то можуть виникнути проблеми. Щоб цього уникнути, експерти радять уже наразі передбачити чіткі механізми.

"Державі доведеться віддавати щонайменше п'яту частину своїх доходів на, як кажуть у народі, "гробові". Як побочка, це і вплив на інфляцію, курс гривні. Дивно, що у нас майже не говорять про те, як держава зможе виплатити цю суму. Замовчування свідчить про те, що поки що ніхто не знає як цю проблему потрібно вирішувати", — зазначає економічний експерт Олексій Кущ.

За його словами, вже зараз потрібно резервувати під ці виплати щонайменше 50% резервів НБУ. Хоч це і не "класичний" варіант їх використання, але класики й уявити не могли подібну ситуацію. Мова про 20 млрд дол., які можна і потрібно зарезервувати та закріпити це на законодавчому рівні. Він також зазначив, що на цю мету повинні йти всі доходи від приватизації після війни, включаючи продаж держземель. "Живі повинні віддати цю плату мертвим, хоч це так нерівноцінно на терезах життя та смерті. Але треба цю проблему промовляти. Вирішувати", — зазначає Кущ.