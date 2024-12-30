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Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

30 декабря 2025 06:29
Антон Дранник - редактор
Антон Дранник
редактор
Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина осуществить выплаты всем семьям погибших защитников
Флаги на Майдане Независимости в память погибших защитников ФОТО: Новини.LIVE
Антон Дранник - редактор
Антон Дранник
редактор

На днях президент Украины Владимир Зеленский озвучил официальное число украинских военных, отдавших свои жизни защищая Украину от российского вторжения. Понятно, что жизнь каждого украинского воина бесценна, но, учитывая, что в случае смерти военнослужащего предусмотрена определенная компенсация, Новини.LIVE постарались выяснить, на сколько озвученная цифра близка к реальности, сколько миллиардов предстоит выплатить семьям погибших защитников, а также сможет ли Украина выполнять взятые на себя обязательства после войны.

"Цифры занижены"

"С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысяч воинов, погибших на поле боя 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50 процентов раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные", — написал Зеленский в своем канале в Telegram. 

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Данные о боевых потерях являются засекреченной информацией и лишь иногда просачивается в информационное пространство. Предыдущий раз президент озвучивал число потерь в конце февраля этого года. Тогда, по его словам, эта цифра составляла 31 тыс. военных. Итого, плюс 12 тыс. погибших за неполных 9 месяцев. Или 44 человека в день. 

И хотя оценка потерь озвученная Зеленским является весьма трагической, вероятно, что реальное количество погибших еще больше. Например, по данным волонтерского проекта UALosses, который ведет подсчет погибших основываясь на данных из открытых источников, только в период с 24 февраля 2022-го по 10 декабря 2024 года в поименный список UALosses попало 61769 человек. 

Еще 55 тыс. человек, по данным МВД, числятся в реестре пропавших без вести украинцев вследствие агрессивной войны России, большинство из которых — военнослужащие. Как ранее отмечал заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко, это совсем не значит, что все они погибли. В некоторых случаях оказывается, что гражданин — в плену. Но, к сожалению, по его словам, нередки случаи, когда среди тех, кого считали пропавшими без вести все таки устанавливают погибших. 

При этом, как говорит Новини.LIVE военный эксперт Олег Жданов, цифры озвученные президентом, вероятно, занижены. "Я думаю, что озвученная цифра меньше, чем реальные потери. В любом случае это официальная статистика, которая учитывает только подтвержденные данные, поданные командирами. А реально потерь может быть больше. К тому же, это, скорее всего, статистика от Минобороны. В этом вопросе все еще сохраняется позорная практика, когда каждое министерство ведет свою статистику", — сказал Новини.LIVE Жданов. 

В то же время, столь большая цифра военных, которые числятся без вести пропавшими, как говорит нам Жданов, объясняется спецификой боевых действий и сложностями в подсчетах. "Когда страна ведет оборонные операции и отступает, то проконтролировать точные потери физически невозможно. Если речь идет про наступление, то статистика, как правило, больше соответствует действительности. Поэтому, я думаю, что все эти цифры ориентировочные. До сих пор нет окончательных цифр погибших или раненых, так как учет далеко не всегда ведется в полном объеме", — сказал Новини.LIVE Жданов. 

Нагрузка на бюджет — 15,5 млрд долл. 

Другая сторона вопроса — это денежные компенсации от государства и нагрузка на бюджет. Еще в самом начале войны правительство взяло на себя обязанность поддерживать военнослужащих, которые получили ранения, а также семьи погибших защитников материально.

Подсчитать точный объем средств, который предстоит выплатить семьям воинов, отдавших свою жизнь на службе родине, практически невозможно. Потому что важно учитывать обстоятельства гибели военного. Если он погиб в боевых действиях на фронте, его родственники имеют право на выплату в размере 15 млн грн. Если военный погиб в период прохождения военной службы, но не в боевых действиях, то объем компенсации будет меньше. См. инфографику.

Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем - фото 1

Однако уже понятно, что нагрузка на бюджет огромная. Даже по грубым подсчетам, если учесть, что основная цифра потерь среди военнослужащих происходит при выполнении боевых задач непосредственно вблизи линии фронта, то подлежащая выплате сумма, исходя из потерь, озвученных президентом, уже составляет примерно 650 млрд грн, или почти треть собственных доходов бюджета на 2025 год.

Чтобы оптимизировать нагрузку на бюджет, еще в феврале 2023 года МВД и Минобороны утвердили новые поэтапные порядки выплат. Согласно которым на первом этапе выплачивается только пятая часть от всей суммы, а остаток — ежемесячно, частями в течение 40 следующих месяцев. Такие изменения в порядке выплаты единовременной денежной выплаты могут свидетельствовать о дефиците финансирования отдельных статей бюджетных расходов, что является нормальной практикой в условиях войны. Для выплаты всей суммы единым платежом средств не хватает, поэтому государство приняло решение рассрочить выплаты на более чем три года.

Как рассказала Новини.LIVE нардеп, замглавы комитета ВР по вопросам бюджета Леся Забуранная, нагрузка на бюджет действительно большая. Тем не менее на сегодня все выплаты, которые положены по Закону производятся исправно. "Сумма внушительная. Но все выплачивается. Деньги на эти и другие выплаты, гарантированные государством закладываются в военный бюджет на стадии планирования. Хотя при необходимости, мы неоднократно перераспределяли средства на эти цели из других программ", — сказала Новини.LIVE Забуранная, добавив, что такой же механизм будет примениться и при подготовке будущих бюджетов.

То, что выплаты на сегодня идут исправно, сообщил нам и первый замглавы комитета ВР по вопросам бюджета Иван Крулько. "Знаю, что средства выплачиваются. Но есть еще категория пропавших без вести. И в этой части я ничего не могу сказать. Выплачивают ли им или не выплачивают, этого я не знаю", — сказал Новини.LIVE первый заместитель главы комитета ВР по вопросам бюджета Иван Крулько. 

В то же время, как говорит нам Жданов, если человек считается без вести пропавшим, то такому человеку или членам его семьи выплачивается только ежемесячное денежное обеспечение, без надбавок. "А вот имеют ли семьи доступ к этим деньгам, зависит от того, подали ли члены семьи соответствующее заявление, что человек считается без вести пропавшим. Также военнослужащие, которых мобилизировали имеют возможность заблаговременно оформить выплаты на семью", — сказал Жданов. 

Сможет ли государство выплатить обещанное? 

Тем временем, учитывая, что условия выплат уже менялись, в экспертных кругах уже не раз говорили о необходимости установления твердых гарантий по выплате обещанных сум после войны. В истории Украины уже был прецедент, когда группа народных депутатов пыталась признать неконституционным право Кабмина устанавливать размеры социальных выплат и в дальнейшем их уменьшать. 

Однако тогда Конституционный суд указал, что размеры социальных выплат зависят от финансовых и социально-экономических возможностей государства.

Другими словами, у Кабмина есть законные основания в дальнейшем, как уменьшать, так и увеличивать размер одноразовой денежной выплаты, а также устанавливать сроки ее выплаты.  И если война будет продолжаться еще длительное время, то могут возникнуть проблемы. Чтобы этого избежать, эксперты советуют уже сейчас предусмотреть четкие механизмы. 

"Государству придется отдавать минимум пятую часть своих доходов на, как говорят в народе, "гробовые". Как побочка, это и влияние на инфляцию, курс гривны. Странно, что у нас почти не говорят о том, как государство сможет выплатить эту сумму. Замалчивание свидетельствует о том, что пока никто не знает как эту проблему нужно решать", — отмечает экономический эксперт Алексей Кущ. 

По его словам, уже сейчас нужно резервировать под эти выплаты как минимум 50% резервов НБУ. Хоть это и не "классический" вариант их использования, но классики и представить себе не могли подобную ситуацию. Речь о 20 млрд дол, которые можно и нужно зарезервировать и закрепить это на законодательном уровне. Он также отметил, что на эти цели должны идти все дохожы от приватизации после войны, включая продажу госземель. "Живые должны отдать эту плату мертвым, хоть это так неравноценно на весах жизни и смерти. Но нужно эту проблему проговаривать. Решать", — отмечает Кущ. 

Владимир Зеленский выплаты бюджет война в Украине

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