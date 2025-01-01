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Третя платіжка за газ — кому надійде у 2025 році

1 січня 2025 08:45
Ксенія Симонова - Редактор
Оплата газу в Україні — кому надійде третя платіжка у 2025 році
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У 2025 році деякі споживачі природного газу в багатоквартирних будинках отримають так звану "третю платіжку" за блакитне паливо. Йдеться про разовий платіж за послугу з технічного обслуговування будівлі.

Про це розповіли у ГК "Нафтогаз".

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Як пояснили в компанії, платіжку запровадили в рамках виданого наказу №292 Міністерства енергетики від 29 вересня 2023 року. Документ поклав обов'язок на операторів газорозподільних мереж здійснення обстеження газопроводів у багатоповерхових будинках на їхню щільність та герметичність.

З початку дії такої вимоги, з осені 2024 року, фахівці здійснили перевірку понад 10 тис. багатоповерхових будинків та усунули понад 107 тисяч витоків палива.

Тим, кому було проведено відповідну перевірку, вже надійшли додаткові квитанції за виконані послуги. За правилами, таку перевірку потрібно виконувати один раз за три-п’ять років, залежно від віку газових мереж у будинку. Тобто і платитимуть у 2025 році тільки ті, кому буде здійснено обстеження мереж.

Так, якщо за віком газовим мережам будинку більше 25 років, то фахівці мають робити перевірки раз на три роки. У разі, якщо не більше 25 років, то один раз на п’ятиріччя.

Які будуть суми у третій платіжці

Сума у третій платіжці за блакитне паливо буде залежати від протяжності загальних мереж у будівлі. Фахівці будуть звертати увагу на те, скільки муфтових з’єднань та кранів.

Загалом суму мають поділити на кількість жителів багатоповерхівки.

Приблизну вартість техобслуговування будинків, а також графіки його проведення філії компанії "Газорозподільні мережі України" розмістять на своїх сайтах.

Нагадаємо, раніше Нафтогаз пояснив клієнтам, як уникнути проблем з розрахунками за ресурс у 2025 році. Варто не просто здійснювати оплату, а й вчасно передавати показники лічильника.

Також ми розповідали, що з нового року учетверо підскочить ціна на транспортування газу. Регулятор дав пояснення ухвалення відповідного рішення тим, що більше не буде транзиту газу з Росії.

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