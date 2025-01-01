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Третья платежка за газ — кому придет в 2025 году

1 января 2025 08:45
Ксения Симонова - Редактор
Оплата газа в Украине — кому придет третья платежка в 2025 году
Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В 2025 году некоторые потребители природного газа в многоквартирных домах получат так называемую "третью платежку" за голубое топливо. Речь идет о разовом платеже за услугу по техническому обслуживанию дома.

Об этом рассказали в ГК "Нафтогаз".

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Как пояснили в компании, платежку ввели в рамках выданного приказа №292 Министерства энергетики от 29 сентября 2023 года. Документ возложил обязанность операторов газораспределительных сетей осуществление обследования газопроводов в многоэтажных домах на их плотность и герметичность.

С начала действия такого требования, осенью 2024 года, специалисты провели проверку более 10 тыс. многоэтажных домов и устранили более 107 тысяч утечек топлива.

Тем, кому была проведена соответствующая проверка, уже пришли дополнительные квитанции за выполненные услуги. По правилам, такую проверку нужно выполнять один раз в три-пять лет, в зависимости от возраста газовых сетей в доме. То есть и будут платить в 2025 году только те, кому будет осуществлено обследование сетей.

Так, если по возрасту газовым сетям дома больше 25 лет, то специалисты должны проводить проверки раз в три года. В случае, если не больше 25 лет, то один раз в пятилетие.

Какие будут суммы в третьей платежке

Сумма в третьей платежке за голубое топливо будет зависеть от протяженности общих сетей в здании. Специалисты будут обращать внимание на то, сколько муфтовых соединений и кранов.

В общей сложности сумму должны разделить на количество жителей многоэтажки.

Приблизительную стоимость техобслуживания домов, а также графики их осуществлений филиалы компании "Газораспределительные сети Украины" разместят на своих сайтах.

Напомним, ранее "Нафтогаз" объяснил клиентам, как избежать проблем с расчетами за ресурс в 2025 году. Стоит не просто производить оплату, но и вовремя передавать показатели счетчика.

Также мы рассказывали, что с нового года в четыре раза подскочит цена на транспортировку газа. В регуляторе дали объяснение принятия соответствующего решения тем, что больше не будет транзита газа из России.

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