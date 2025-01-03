Третья платежка за газ — Нафтогаз объяснил, когда ждать в 2025 году

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали потребителям, когда ждать так называемую "третью платежку" за голубое топливо в 2025 году. Речь идет об оплате за новую услугу по обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома.

Об этом говорится на странице ГК "Нафтогаз Украины" в соцсети Facebook.

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Поступление "третьих платежек" за газ в 2025 году

Клиенты компании рассказали о появлении в январе 2025 года дополнительной суммы к оплате в списке обновленных коммунальных квитанций от газораспределительных сетей. Представителей "Нафтогаза" попросили объяснить, за что именно необходимо платить.

Так, одна из клиенток из Черновцов опубликовала "третью платежку" за услугу "Техническое обслуживание ВДСХ", поступившую 01.01.2025 года. В ней указана сумма к уплате в размере 183,87 грн.

"Скажите, пожалуйста, что это за новая платежка?", — обратилась клиентка на странице компании в соцсети.

Скриншот. Источник: Нафтогаз в соцсетях

Когда и кому из украинцев следует ждать "третьих платежек"

В ГК "Нафтогаз" объяснили, что ранее Министерство энергетики утвердило "Порядок технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома", разработанный согласно статье 19 закона "О жилищно-коммунальных услугах". В документе прописаны требования по выполнению работ по техобслуживанию внутридомовых систем газоснабжения.

"То есть третья платежка — это счет за обслуживание внутридомовых систем газоснабжения", — сообщили представители компании.

Как правило, формирование счета происходит в том году и месяце, когда планируется осуществление специалистами технического обслуживания.

Расчеты на оплату клиенты будут получать в том месяце, в котором будет производиться техническое обслуживание по определенному графику. Такую оплату будут начислять только один раз в три или пять лет.

"Обращаем Ваше внимание, что реквизиты за оплату ТО ВДСХ отличаются от реквизитов за распределение природного газа. Оплачивать услугу необходимо согласно квитанции за техническое обслуживание внутридомовой системы газоснабжения", — пояснили в Нафтогазе.

Сумма в платежке будет зависеть от региона, протяженности общих сетей в здании, количества квартир.

Соответствующие объявления на домах от газораспределительных сетей должны размещаться за десять дней до технического обслуживания.

Получить более подробную информацию по этому вопросу можно непосредственно у своего Оператора ГРМ, поскольку такая функция находится в его компетенции.

Напомним, ранее в Нафтогазе заявили, что остановка транзита газа по территории Украины, не повлияет на тарифы для простых украинцев. Договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" закончился 1 января 2025 года.

Также мы писали, что в Минэнерго объяснили, что значит конец транзита природного газа РФ. Там тоже заверили, что это не коснется граждан, ведь государство будет снабжать газом и теплом дома.