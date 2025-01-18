Дональд Трамп запустив власну криптовалюту на основі мемкоїна

Дональд Трамп. Фото: LRT

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп представив свій офіційний мемкоїн на базі блокчейну Solana під назвою $TRUMP. Це відбулося всього лише за кілька днів до його інавгурації на другий термін.

Про це Трамп повідомив на своїй сторінці у Twitter та Truth Social у суботу, 18 січня.

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"Мій НОВИЙ офіційний мемкоїн вже ТУТ! Час святкувати все, за що ми стоїмо: ПЕРЕМОГУ!" — написав Трамп у своєму дописі.

Згідно з даними DexScreener, на піку $TRUMP зріс у ціні до 23,03 долара, з ринковою капіталізацією, оціненою на рівні 4,28 мільярда доларів. Також повідомляється, що в обігу наразі перебувають лише 200 мільйонів токенів із загальним обсягом пропозиції в 1 мільярд. 80% монет заблоковані й будуть поступово випускатися протягом трьох років.

Раніше стало відомо, у рамках передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв перетворити США на "криптостолицю світу".

Пост Трампа у Twitter. Фото: скриншот

Що таке мемкоїн

Термін "мемкоїн" з англійської буквально перекладається, як "монета-мем". Це криптовалюта, створена на основі інтернет-мемів або має іншу жартівливу характеристику.

Наприкінці 2013 року криптовалюта Dogecoin була випущена після того, як її розробники створили як жарт над мемом Doge. Це призвело до створення кількох наступних монет-мемів.

Цей різновид криптовалюти, розпочавшись із жарту, швидко розширився до різноманітних проєктів внаслідок більшої привабливості як через психологічні особливості людського сприйняття, так і шляхом більшої волатильності.

Раніше ми повідомляли, що програма інавгурації Дональда Трампа змінилася. Як і було заплановано, урочистості відбудуться в понеділок, 20 січня, але вперше за 40 років церемонія інавгурації президента США відбудеться у приміщенні.

За даними двох джерел, знайомих із ситуацією, команда Дональда Трампа завершує роботу над агресивним імміграційним указом. Він буде оприлюднений лише через кілька годин після того, як обраний президент складе присягу.