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Трамп запустил собственную криптовалюту — что известно

18 января 2025 22:53
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Дональд Трамп запустил собственную криптовалюту на основе мемокоина
Дональд Трамп. Фото: LRT
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп представил свой официальный мемкоин на базе блокчейна Solana под названием $TRUMP. Это произошло всего лишь за несколько дней до его инаугурации на второй срок.

Об этом Трамп сообщил на своей странице в Twitter и Truth Social в субботу, 18 января.

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Мой НОВЫЙ официальный мемкоин уже ЗДЕСЬ! Время праздновать все, за что мы стоим: ПОБЕДУ!" — написал Трамп в своей заметке.

Согласно данным DexScreener, на пике $TRUMP вырос в цене до 23,03 доллара, с рыночной капитализацией, оцененной на уровне 4,28 миллиарда долларов. Также сообщается, что в обращении сейчас находятся лишь 200 миллионов токенов, с общим объемом предложения в 1 миллиард. 80% монет заблокированы и будут постепенно выпускаться в течение трех лет.

Ранее стало известно, в рамках предвыборной кампании Трамп пообещал превратить США в "криптостолицу мира".

Мемкоин Дональда трампа
Пост Трампа в Twitter. Фото: скриншот

Что такое мемкоин

Термин "мемкоин" с английского буквально переводится, как  "монета-мем". Это криптовалюта, созданная на основе интернет-мемов или имеющая другую шуточную характеристику.

В конце 2013 года криптовалюта Dogecoin была выпущена после того, как ее разработчики создали в качестве шутки над мемом Doge. Это привело к созданию нескольких последующих монет-мемов.

Эта разновидность криптовалюты, начавшись с шутки, быстро расширилась до разнообразных проектов вследствие большей привлекательности как из-за психологических особенностей человеческого восприятия, так и за счет большей волатильности.

Ранее мы сообщали, что программа инаугурации Дональда Трампа изменилась. Как и было запланировано, торжества пройдут в понедельник, 20 января, но впервые за 40 лет церемония инаугурации президента США пройдет в помещении.

По данным двух источников, знакомых с ситуацией, команда Дональда Трампа завершает работу над агрессивным иммиграционным указом. Он будет обнародован лишь через несколько часов после того, как избранный президент примет присягу.

США Дональд Трамп криптовалюта мемы деньги

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