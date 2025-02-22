Зниження держвитрат у США — Трамп звернувся до Маска

Президент США Дональд Трамп та Ілон Маск. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп закликав спеціального державного службовця Ілона Маска до "агресивніших" дій. Йдеться про зниження державних витрат Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Elon Musk українською" з посиланням на допис Трампа у соцмережі Truth Social у суботу, 22 лютого.

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"Ілон робить чудову роботу, але я хотів би, щоб він був більш агресивним. Пам'ятайте, ми маємо врятувати країну, але, зрештою, зробити її ще кращою, ніж будь-коли раніше. MAGA!", — йдеться у дописі.

Зазначимо, що MAGA — це абревіатура від "Make America Great Again", що означає "Зробимо Америку великою знову".

У відповідь на заклик Трампа Маск відповів "Буде зроблено, пане президенте!".

Скриншот допису

Зазначимо, що американський мільярдер Ілон Маск очолює Департамент ефективності уряду, який був створений після того, як Трамп став президентом США. На цій посаді Маск займається закриттям "неефективних" програм та відомств, з погляду нової влад країни.

Нагадаємо, у січні 2025 року нова адміністрація США призупинила фінансування USAID на 90 днів для оцінки ефективності програм зовнішньої допомоги. Згодом суд скасував указ Трампа про заморожування фінансування та зобов'язав відновити його.

Крім того, Конгрес розглядає законопроєкт, спрямований на захист USAID від подібних скорочень у майбутньому.

Раніше Трамп заявив, що в агенстві USAID корупція була на "на небаченому рівні", тому його треба закрити.

Після публікації критичного звіту USAID про наслідки скорочення міжнародної допомоги Трамп звільнив генерального інспектора Пола Мартіна.