Снижение госрасходов в США - Трамп обратился к Маску

Президент США Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал специального государственного служащего Илона Маска к "более агрессивным" действиям. Речь идет о снижении государственных расходов Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Elon Musk українською" со ссылкой на пост Трампа в соцсети Truth Social в субботу, 22 февраля.

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"Илон делает замечательную работу, но я хотел бы, чтобы он был более агрессивным. Помните, мы должны спасти страну, но, в конце концов, сделать ее еще лучше, чем когда-либо прежде. MAGA!", — говорится в посте.

Отметим, что MAGA — это аббревиатура от Make America Great Again, что означает "Сделаем Америку великой снова".

В ответ на призыв Трампа Маск ответил "Будет сделано, господин президент!".

Скриншот поста

Отметим, что американский миллиардер Илон Маск возглавляет Департамент эффективности правительства, который был создан после того, как Трамп стал президентом США. На этой должности Маск занимается закрытием "неэффективных" программ и ведомств, с точки зрения новой власти страны.

Напомним, в январе 2025 года новая администрация США приостановила финансирование USAID на 90 дней для оценки эффективности программ внешней помощи. Позже суд отменил указ Трампа о замораживании финансирования и обязал восстановить его.

Кроме того, Конгресс рассматривает законопроект, направленный на защиту USAID от подобных сокращений в будущем.

Ранее Трамп заявил, что в агентстве USAID коррупция была на "невиданном уровне", поэтому его надо закрыть.

После публикации критического отчета USAID о последствиях сокращения международной помощи Трамп уволил генерального инспектора Пола Мартина.