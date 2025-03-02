Трамп ініціював створення стратегічного криптовалютного резерву США

Трамп анонсував стратегічний резерв криптовалюти в США
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп ініціював створення стратегічного резерву криптовалюти у Штатах. Він включатиме токени XRP, SOL та ADA.
Про це Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social у неділю, 2 березня.
Стратегічний резерв криптовалюти у США
"Криптовалютний резерв США підійме цю критично важливу галузь після багатьох років корупційних атак з боку адміністрації Байдена", — наголосив Трамп.
За його словами, він доручив розпочати роботу над формуванням резерву.
"Я подбаю про те, щоб США стали криптовалютною столицею світу. Ми робимо Америку знову великою!" — додав лідер США.
Після цієї заяви Bitcoin і Solana швидко зросли на кілька відсотків.
Нагадаємо, лауреат Нобелівської премії з економіки Юджин Фама заявив, що вартість біткоїна може знизитися до нуля протягом наступних десяти років.
Раніше в Україні припинила свою діяльність криптовалютна біржа Kuna. Доменне ім'я платформи було заблоковано за рішенням Держспецзв'язку.
Читайте Новини.LIVE!