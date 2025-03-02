Трамп ініціював створення стратегічного криптовалютного резерву США

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп ініціював створення стратегічного резерву криптовалюти у Штатах. Він включатиме токени XRP, SOL та ADA.

Про це Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social у неділю, 2 березня.

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"Криптовалютний резерв США підійме цю критично важливу галузь після багатьох років корупційних атак з боку адміністрації Байдена", — наголосив Трамп.

За його словами, він доручив розпочати роботу над формуванням резерву.

"Я подбаю про те, щоб США стали криптовалютною столицею світу. Ми робимо Америку знову великою!" — додав лідер США.

Після цієї заяви Bitcoin і Solana швидко зросли на кілька відсотків.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, лауреат Нобелівської премії з економіки Юджин Фама заявив, що вартість біткоїна може знизитися до нуля протягом наступних десяти років.

Раніше в Україні припинила свою діяльність криптовалютна біржа Kuna. Доменне ім'я платформи було заблоковано за рішенням Держспецзв'язку.