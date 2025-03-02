Трамп инициировал создание стратегического криптовалютного резерва США

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп инициировал создание стратегического резерва криптовалюты в Штатах. Он будет включать токены XRP, SOL и ADA.

Об этом Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social в воскресенье, 2 марта.

Читайте также:

Стратегический резерв криптовалюты в США

"Криптовалютный резерв США поднимет эту критически важную отрасль после многих лет коррупционных атак со стороны администрации Байдена", — подчеркнул Трамп.

По его словам, он поручил начать работу над формированием резерва.

"Я позабочусь о том, чтобы США стали криптовалютной столицей мира. Мы делаем Америку снова великой! " — добавил лидер США.

После этого заявления Bitcoin и Solana быстро выросли на несколько процентов.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, лауреат Нобелевской премии по экономике Юджин Фама заявил, что стоимость биткоина может снизиться до нуля в течение следующих десяти лет.

Ранее в Украине прекратила свою деятельность криптовалютная биржа Kuna. Доменное имя платформы было заблокировано по решению Госспецсвязи.