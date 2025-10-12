Відео
Головна Фінанси Товари для блекауту — що має бути в домі у кожного українця

Товари для блекауту — що має бути в домі у кожного українця

Дата публікації: 12 жовтня 2025 13:35
Що купити перед блекаутом — корисні товари, які знадобляться кожному
Вулиця без світла. Фото: УНІАН

З настанням осені російські війська відновили масштабні повітряні атаки по українській інфраструктурі. Громадян вже попереджають, що майбутня зима може бути вкрай важкою, адже окупанти знову спробують вдатися до енергетичного терору, однак у більших масштабах. Це означає, що усім українцям треба бути готовими до можливих тривалих відключень електроенергії.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які гаджети допоможуть під час відключень світла. 

Ліхтарики

Ліхтарики — дуже важлива річ, якщо станеться блекаут. Краще купити не один, а два чи три ліхтарики. Також не забудьте подбати про запас батарейок.

Яка ціна: від 90 до 2 030 гривень.

Джерело безперебійного живлення для ноутбука та роутера 

Вкрай необхідні пристрої для тих, хто працює вдома та потребує постійного доступу до інтернету. ДБЖ включається автоматично одразу після зникнення електроенергії, тож WI-FI роутер продовжує працювати. 

Доступ до інтернету з ДБЖ може залишатися від 6 до 8 годин, а коли світло з'явиться — акумулятор почне заряджатися автоматично від мережі.

ДБЖ для комп'ютерів працюють за тим самим принципом.

Яка ціна: від 699 до 9,5 тисячі гривень

Кнопковий телефон 

У наш час згадувати про існування таких телефонів, можливо, й незвично, але кнопкові пристрої точно стануть у пригоді, коли ваш сучасний смартфон розрядиться. Важливо, що у нових моделях кнопкових телефонів є навіть USB-роз'єми для зарядки, тож вони можуть працювати й від павербанків. Ще одна вагома перевага таких телефонів — їхні акумулятори можуть працювати без підзарядки декілька днів. 

Яка ціна: від 400 до 2,6 тис. гривень.

Реле напруги

Цей пристрій вбереже вашу побутову техніку від перепадів електрики. Через високу напругу техніка може згоріти, а занизька шкодить техніці з двигунами.

Яка ціна: від 305 до 11,5 тисячі гривень. 

Раніше ми розповідали, що в Україні винайшли новий спосіб, який повинен допомогти уникнути блекаутів. Йдеться про батареї, які живитимуть енергосистему. Дізнавайтесь також, хто з українців восени не переплачуватиме за електроенергію

гаджети війна в Україні війна світло блекаут
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
