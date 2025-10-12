Что купить перед блэкаутом — полезные товары, которые пригодятся каждому

Улица без света. Фото: УНИАН

С наступлением осени российские войска возобновили масштабные воздушные атаки по украинской инфраструктуре. Граждан уже предупреждают, что предстоящая зима может быть крайне тяжелой, ведь оккупанты снова попытаются прибегнуть к энергетическому террору, однако в больших масштабах. Это означает, что всем украинцам надо быть готовыми к возможным длительным отключениям электроэнергии.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие гаджеты помогут при отключениях света.

Реклама

Читайте также:

Фонарики

Фонарики — очень важная вещь, если произойдет блэкаут. Лучше купить не один, а два или три фонарика. Также не забудьте позаботиться о запасе батареек.

Какая цена: от 90 до 2 030 гривен.

Источник бесперебойного питания для ноутбука и роутера

Крайне необходимые устройства для тех, кто работает дома и нуждается в постоянном доступе к интернету. ИБП включается автоматически сразу после исчезновения электроэнергии, поэтому WI-FI роутер продолжает работать.

Доступ к интернету с ИБП может оставаться от 6 до 8 часов, а когда свет появится — аккумулятор начнет заряжаться автоматически от сети.

ИБП для компьютеров работают по тому же принципу.

Какая цена: от 699 до 9,5 тысячи гривен.

Кнопочный телефон

В наше время вспоминать о существовании таких телефонов, возможно, и необычно, но кнопочные устройства точно пригодятся, когда ваш современный смартфон разрядится. Важно, что в новых моделях кнопочных телефонов есть даже USB-разъемы для зарядки, поэтому они могут работать и от павербанков. Еще одно весомое преимущество таких телефонов — их аккумуляторы могут работать без подзарядки несколько дней.

Какая цена: от 400 до 2,6 тыс. гривен.

Реле напряжения

Это устройство убережет вашу бытовую технику от перепадов электричества. Из-за высокого напряжения техника может сгореть, а низкое вредит технике с двигателями.

Какая цена: от 305 до 11,5 тысячи гривен.

Ранее мы рассказывали, что в Украине изобрели новый способ, который должен помочь избежать блэкаутов. Речь идет о батареях, которые будут питать энергосистему. Узнавайте также, кто из украинцев осенью не будет переплачивать за электроэнергию.