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Торгова місія "Відродження України" — фоторепортаж з найголовнішої події бізнесу

24 вересня 2024 22:56
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Торгова місія у Вашингтоні Відродження України — фоторепортаж
Учасники Торгової місії Rebith of Ukraine. Фото: Новини.LIVE
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У США розпочалась робота Торгової місії "Відродження України". Вона була створена, щоб об'єднати американські та українські бізнеси, муніципалітети, науковців та урядові організації для популяризації відновлення та відбудови України. Місія працюватиме у Вашингтоні до 26 вересня, в якій візьмуть участь понад 300 людей.

Які ідеї для відновлення України обговорили та хто взяв участь у місії, дізнався кореспондент Новини.LIVE.

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Головна мета роботи торговельної місії — обговорення та здійснення конкретних кроків у розвитку етичного та економічного майбутнього України та її громадян як під час, так і після війни. 

Вашингтонський інститут бізнесу, уряду та суспільства проводить Торгову місію "Відродження України", яку організував спільно з Клубом мерів України,  Economy of Trust Inc, Українським агентством муніципального економічного розвитку (UMEDA), Альянсом розвитку України (UDA), Альянсом мерів Європи. 

Відродження України США
Зліва направо: Олена Ніколаєнко (президент Future of Ukraine). Джеймс П. Мур, Молодший (Генеральний директор та засновник Вашингтонського інституту бізнесу, уряду та суспільства), Білл Новеллі (професор і засновник Business for Impact), Карина Капітанюк (волонтерка-кураторка медичного напряму фонду Future of Ukraine). Фото: Новини.LIVE

Організація американських держав у Вашингтоні має намір обговорити,
прискорити та забезпечити зусилля щодо фінансування проєктів в Україні для компаній в США. Йдеться про використання понад 1,57 мільярда доларів США, щоб підтримувати поточні та майбутні потреби української економіки. Бізнесменам США пропонують відкрити для себе Україну як країну, яка варта інвестицій навіть під час війни.

Відродження України торгова місія
Учасники торгової місії "Відродження України". Фото: Новини.LIVE

Які головні напрямки роботи Торгової місії "Відродження України"

Головними темами обговорення на Торговій місії "Відродження України" стали:

  • енергетика (Україна представляє можливість інвесторам долучитися до будівництва децентралізованої, стійкої енергетичної мережі);
  • сільське господарство та Agri-tech (розробка новітніх технологій для розвитку українського агросектору, збільшення врожайності та створення сотні тисяч нових робочих місяць в Україні);
  • високі технології та аерокосмічна промисловість (розвиток аерокосмічної промисловості в Україні);
  • реабілітація та охорона здоров'я (тотальне перепроєктування медичної сфери в Україні, починаючи з закладів і закінчуючи обладнанням та управлінням);
  • будівництво (економічне відновлення всієї України з врахуванням екологічності та енергоефективності)

Окрім того, темою для розмов на місії стали питання розвитку освіти, а також відповідних стандартів, процесів та фінансових інструментів, які необхідні для економічного відновлення України. Що також представляє величезну економічну можливість як для юридичної, так і для фінансової індустрії.

Торгова місія США
Торгова місія "Відродження України". Фото: Новини.LIVE

Унікальний шанс підійти до питання відбудови України експертно та виважено

Робота Торгової місії полягає також в ідеї залучити представників української місцевої влади та бізнесу до створення конкретної мережі прямого доступу в Україну для американських компаній.

Крім того, там представили нові підходи для забезпечення етики, прозорості та підзвітності в бізнесі, уряді та наукових колах.

Цікаво, що учасники торгової місії мали можливість зв'язатися напряму з інвесторами, щоб розширити комерційні можливості в окремих регіонах України.

До прикладу, в українській делегації брали участь мери Запоріжжя, Ужгорода, Миколаєва, а також муніципальні посадовці з Київщини, Житомирщини, Хмельниччини, Івано-Франківщини, Одещини, Полтавщини, Дніпропетровщини, Тернопільщини, Вінниччини, Донеччини, Львівщини та Харківщини. Вони висловили своє бачення розвитку населених пунктів та поділилися конкретними потребами, ініціативами та можливостями, які можуть зацікавити інвесторів. 

Такі ж ідеї висловила й низка українських підприємців для розширення потужностей свого бізнесу та торгівлі. Таким чином підприємці зі США можуть не лише знайти свого "клієнта" в Україні, а й допомогти відбудувати економіку, інфраструктуру чи соціальні проєкти для країни, що протистоїть російській війні.
 

  • Торгова місія
    Учасники торгової місії Rebirth of Ukraine. Фото: Новини.LIVE
  • Торгова місія
    Учасники місії Rebirth of Ukraine. Фото: Новини.LIVE
  • Торгова місія
    Учасник торгової місії "Відродження України". Фото: Новини.LIVE
  • Торгова місія
    Учасники торгової місії. Фото: Новини.LIVE
  • Військові на форумі
    Військові на торговій місії "Відродження України". Фото: Новини.LIVE
  • Торгова місія
    Проведення Торгової місії. Фото: Новини.LIVE
  • Відродження України торгова місія в США
    Торгова місія у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE
  • Елена Николаенко
    Президентка благодійного фонду Future of Ukraine Олена Ніколаєнко. Фото: Новини.LIVE
  • Торгова місія
    Учасники торгової місії разом з військовими ЗСУ. Фото: Новини.LIVE
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Під час Торгової місії виступили також двоє українських захисників, які отримали поранення під час боїв та втратили кінцівки. Вони розповіли, чому пішли на фронт, та пояснили, наскільки важливо підтримувати Україну вже зараз в усіх можливих аспектах.

Представники США висловили своє бажання допомогти Україні стати знову економічно сильною та стабільною країною та висловили своє захоплення силою українського народу.

Rebirth of Ukraine
Військовий підписує прапор.Фото: Новини.LIVE

Хто став спікером форуму "Відродження України"

Серед запрошених спікерів:

  • президент США Джо Байден;
  • засновник і генеральний директор Вашингтонського інституту бізнесу, уряду та суспільства Джеймс П. Мур молодший;
  • засновник і генеральний директор EoTU Inc., почесний президент Всесвітнього торгового центру Київ Генрі Штеренберг;
  • генеральна директорка UMEDA, голова Наглядової ради Клубу мерів України Юлія Чуфістова;
  • Генеральний секретар Організації американських держав Луїс Альмагро;
  • колишня спецпредставниця США з питань відновлення України Пенні Прітцкер;
  • виконувач обов'язків генерального директора та президента Ділової ради США в Україні Аріна Паліашвілі;
  • наукова співробітниця Ріджентс Парк, Оксфордський університет Ізабелла Д. Банн;
  • генеральний директор Круглого столу на тему морального капіталізму Стівегн Янг;
  • професор і засновник Business for Impact, Джорджтаунський університет, Білл Новеллі;
  • генеральна директорка Cities International Рікі Гаррет;
  • Мер Колумбуса, Огайо, та президент Конференції мерів США Ендрю Дж. Гінтер;
  • заступник голови BlackRock Філіп Хільдебранд;
  • помічник міністра фінансів США з міжнародних фінансів і розвитку Брент Німанн;
  • Виконавчий віцепрезидент і генеральний директор Багатостороннього агентства гарантій інвестицій (MIGA) Хіросіма Матано;
  • Голова Goldman Sachs Жозе Баррозу;
  • міністр енергетики США Дженніфер Гранхолм;
  • міністр сільського господарства США Том Вілсак;
  • міністр торгівлі США Джина Раймондо;
  • адміністратор агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер;
  • міністр у справах ветеранів США Денис Макдона;
  • Співголова Української фракції Сенату Дік Дурбін;
  • Співголова Української фракції Сенату Роджер Вікер;
Марсі Каптур
Співзасновниця та співголова Конгресового українського кокусу Марсі Каптур. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона з робочим візитом. Під час інтерв'ю одному з американських ЗМІ він висловився про наслідки, які будуть в Україні, якщо партнери не скасують заборону бити по Росії. 

Також днями Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про масштабний пакет допомоги для української енергосистеми та низку прийнятих рішень для посилення економіки України. 

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