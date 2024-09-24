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Торговая миссия "Возрождение Украины" — фоторепортаж с главного события бизнеса

24 сентября 2024 22:56
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Торговая миссия в Вашингтоне Возрождение Украины - фоторепортаж
Учасники Торговой миссии Rebith of Ukraine. Фото: Новини.LIVE
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В США началась работа Торговой миссии "Возрождение Украины". Она была создана, чтобы объединить американские и украинские бизнесы, муниципалитеты, ученые и правительственные организации для популяризации восстановления и восстановления Украины. Миссия будет работать в Вашингтоне до 26 сентября, в которой примут участие более 300 человек. 

Какие идеи для восстановления Украины обсудили и кто принял участие в миссии, узнал корреспондент Новини.LIVE.

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Главная цель работы торговой миссии — обсуждение и осуществление конкретных шагов в развитии нравственного и экономического будущего Украины и ее граждан как во время, так и после войны.  

Вашингтонский институт бизнеса, правительства и общества проводит Торговую миссию "Возрождение Украины", организованную совместно с Клубом мэров Украины, Economy of Trust Inc, Украинским агентством муниципального экономического развития (UMEDA), Альянсом развития Украины (UDA), Альянсом мэров Европы.  

Возрождение Украины США
Слева направо: Елена Николаенко (президент Future of Ukraine). Джеймс П. Мур, Младший (Генеральный директор и основатель Вашингтонского института бизнеса, правительства и общества), Билл Новелли (профессор и основатель Business for Impact), Карина Капитанюк (волонтерка-куратор медицинского направления фонда Future of Ukraine). Фото: Новини.LIVE.

Организация американских государств в Вашингтоне намерена обсудить,
ускорить и обеспечить усилия по финансированию проектов в Украине для компаний в США. Речь идет об использовании более 1,57 миллиардов долларов США, чтобы поддерживать текущие и будущие потребности украинской экономики. Бизнесменам США предлагают открыть для себя Украину, как страну, стоящую инвестиций даже во время войны.

Возрождение Украины торговая миссия
Участники торговой миссии "Возрождение Украины". Фото: Новини.LIVE.

Какие главные направления работы Торговой миссии "Возрождение Украины"

Главными темами обсуждения на Торговой миссии "Возрождение Украины" стали:

  • энергетика (Украина представляет возможность инвесторам приобщиться к строительству децентрализованной, устойчивой энергетической сети);
  • сельское хозяйство и Agri-tech (разработка новейших технологий для развития украинского агросектора, увеличение урожайности и создание сотни тысяч новых рабочих месяцев в Украине);
  • высокие технологии и аэрокосмическая промышленность (развитие аэрокосмической промышленности в Украине);
  • реабилитация и здравоохранение (тотальное перепроектирование медицинской сферы в Украине, начиная с заведений и заканчивая оборудованием и управлением);
  • строительство (экономическое восстановление всей Украины с учетом экологичности и энергоэффективности)

Кроме того, темой для разговоров на миссии стали вопросы развития образования, а также соответствующих стандартов, процессов и финансовых инструментов, необходимых для экономического восстановления Украины. Что также представляет огромную экономическую возможность как для юридической, так и финансовой индустрии.

Торговая миссия США
Торговая миссия "Возрождение Украины". Фото: Новини.LIVE.

Уникальный шанс подойти к вопросу восстановления Украины экспертно и взвешенно

Работа Торговой миссии заключается в идее привлечь представителей украинской местной власти и бизнеса к созданию конкретной сети прямого доступа в Украину для американских компаний.

Кроме того, там представили новые подходы к обеспечению этики, прозрачности и подотчетности в бизнесе, правительстве и научных кругах.

Интересно, что участники торговой миссии имели возможность напрямую связаться с инвесторами, чтобы расширить коммерческие возможности в отдельных регионах Украины.

К примеру, в украинской делегации принимали участие мэры Запорожья, Ужгорода, Николаева, а также муниципальные чиновники из Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Тернопольской, Винницкой, Донецкой, Львовской и Харьковской. Они выразили свое видение развития населённых пунктов и поделились конкретными потребностями, инициативами и возможностями, которые могут заинтересовать инвесторов.

Такие же идеи высказал ряд украинских предпринимателей для расширения мощностей своего бизнеса и торговли. Таким образом, предприниматели из США могут не только найти своего "клиента" в Украине, но и помочь отстроить экономику, инфраструктуру или социальные проекты для страны, противостоящей российской войне.

  • Торговая миссия
    Участники торговой миссии Rebirth of Ukraine. Фото: Новини.LIVE.
  • Торговая миссия
    Участники миссии Rebirth of Ukraine. Фото: Новини.LIVE.
  • Торговая миссия
    Участник торговой миссии "Возрождение Украины". Фото: Новини.LIVE.
  • Торговая миссия
    Участники торговой миссии. Фото: Новини.LIVE.
  • Военные на форуме
    Военные на торговой миссии "Возрождение Украины". Фото: Новини.LIVE.
  • Торговая миссия
    Проведение торговой миссии. Фото: Новини.LIVE.
  • Возрождение Украины торговая миссия в США
    Торговая миссия в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE.
  • Елена Николаенко
    Президент благотворительного фонда Future of Ukraine Елена Николаенко. Фото: Новини.LIVE.
  • Торговая миссия
    Участники торговой миссии вместе с военными ВСУ. Фото: Новини.LIVE.
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Во время Торговой миссии выступили также два украинских защитника, которые получили ранения во время боев и потеряли конечности. Они рассказали, почему ушли на фронт и объяснили, насколько важно поддерживать Украину уже сейчас во всех возможных аспектах.

Представители США выразили свое желание помочь Украине стать снова экономически сильной и стабильной страной и выразили свое восхищение силой украинского народа.

Rebirth of Ukraine
Военный подписывает флаг.Фото: Новости.LIVE

Кто стал спикером форума "Возрождение Украины"

Среди приглашенных спикеров:

  • президент США Джо Байден;
  • основатель и генеральный директор Вашингтонского института бизнеса, правительства и общества Джеймс П. Мур-младший;
  • основатель и генеральный директор EoTU Inc., почётный президент Всемирного торгового центра Киев Генри Штеренберг;
  • генеральный директор UMEDA, председатель Наблюдательного совета Клуба мэров Украины Юлия Чуфистова;
  • Генеральный секретарь Организации американских стран Луис Альмагро;
  • бывшая спецпредставительница США по вопросам восстановления Украины Пенни Притцкер;
  • исполняющий обязанности генерального директора и президента Делового совета США в Украине Арина Палиашвили;
  • научная сотрудница Риджентс Парк, Оксфордский университет Изабелла Д. Банн;
  • генеральный директор "Круглого стола" по теме морального капитализма Стивегн Янг;
  • профессор и основатель Business for Impact, Джорджтаунский университет, Билл Новелли;
  • генеральный директор Cities International Рики Гаррет;
  • Мэр Колумбуса, Огайо и президент Конференции мэров США Эндрю Дж. Гинтер;
  • заместитель председателя BlackRock Филипп Хильдебранд;
  • помощник министра финансов США по международным финансам и развитию Брент Ниманн;
  • исполнительный вице-президент и генеральный директор Многостороннего агентства гарантий инвестиций (MIGA) Хиросима Матано;
  • председатель Goldman Sachs Жозе Баррозу;
  • министр энергетики США Дженнифер Гранхолм;
  • министр сельского хозяйства США Том Уилсак;
  • министр торговли США Джина Раймондо;
  • администратор агентства США по международному развитию Саманта Пауэр;
  • министр по делам ветеранов США Денис Макдон;
  • сопредседатель Украинской фракции Сената Дик Дурбин;
  • сопредседатель Украинской фракции Сената Роджер Викер;
Марси Каптур
Соучредительница и сопредседатель Конгрессового украинского кокуса Марси Каптур. Фото: Новини.LIVE.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. В интервью одному из американских СМИ он высказался о последствиях, которые будут в Украине, если партнеры не отменят запрет бить по России.

Также на днях Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о масштабном пакете помощи для украинской энергосистемы и ряде принятых решений для усиления экономики Украины.

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