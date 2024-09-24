Торговая миссия в Вашингтоне Возрождение Украины - фоторепортаж

Торговая миссия "Возрождение Украины" — фоторепортаж с главного события бизнеса
В США началась работа Торговой миссии "Возрождение Украины". Она была создана, чтобы объединить американские и украинские бизнесы, муниципалитеты, ученые и правительственные организации для популяризации восстановления и восстановления Украины. Миссия будет работать в Вашингтоне до 26 сентября, в которой примут участие более 300 человек.
Какие идеи для восстановления Украины обсудили и кто принял участие в миссии, узнал корреспондент Новини.LIVE.
Америка стремится помочь Украине восстановиться после войны
Главная цель работы торговой миссии — обсуждение и осуществление конкретных шагов в развитии нравственного и экономического будущего Украины и ее граждан как во время, так и после войны.
Вашингтонский институт бизнеса, правительства и общества проводит Торговую миссию "Возрождение Украины", организованную совместно с Клубом мэров Украины, Economy of Trust Inc, Украинским агентством муниципального экономического развития (UMEDA), Альянсом развития Украины (UDA), Альянсом мэров Европы.
Организация американских государств в Вашингтоне намерена обсудить,
ускорить и обеспечить усилия по финансированию проектов в Украине для компаний в США. Речь идет об использовании более 1,57 миллиардов долларов США, чтобы поддерживать текущие и будущие потребности украинской экономики. Бизнесменам США предлагают открыть для себя Украину, как страну, стоящую инвестиций даже во время войны.
Какие главные направления работы Торговой миссии "Возрождение Украины"
Главными темами обсуждения на Торговой миссии "Возрождение Украины" стали:
- энергетика (Украина представляет возможность инвесторам приобщиться к строительству децентрализованной, устойчивой энергетической сети);
- сельское хозяйство и Agri-tech (разработка новейших технологий для развития украинского агросектора, увеличение урожайности и создание сотни тысяч новых рабочих месяцев в Украине);
- высокие технологии и аэрокосмическая промышленность (развитие аэрокосмической промышленности в Украине);
- реабилитация и здравоохранение (тотальное перепроектирование медицинской сферы в Украине, начиная с заведений и заканчивая оборудованием и управлением);
- строительство (экономическое восстановление всей Украины с учетом экологичности и энергоэффективности)
Кроме того, темой для разговоров на миссии стали вопросы развития образования, а также соответствующих стандартов, процессов и финансовых инструментов, необходимых для экономического восстановления Украины. Что также представляет огромную экономическую возможность как для юридической, так и финансовой индустрии.
Уникальный шанс подойти к вопросу восстановления Украины экспертно и взвешенно
Работа Торговой миссии заключается в идее привлечь представителей украинской местной власти и бизнеса к созданию конкретной сети прямого доступа в Украину для американских компаний.
Кроме того, там представили новые подходы к обеспечению этики, прозрачности и подотчетности в бизнесе, правительстве и научных кругах.
Интересно, что участники торговой миссии имели возможность напрямую связаться с инвесторами, чтобы расширить коммерческие возможности в отдельных регионах Украины.
К примеру, в украинской делегации принимали участие мэры Запорожья, Ужгорода, Николаева, а также муниципальные чиновники из Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Тернопольской, Винницкой, Донецкой, Львовской и Харьковской. Они выразили свое видение развития населённых пунктов и поделились конкретными потребностями, инициативами и возможностями, которые могут заинтересовать инвесторов.
Такие же идеи высказал ряд украинских предпринимателей для расширения мощностей своего бизнеса и торговли. Таким образом, предприниматели из США могут не только найти своего "клиента" в Украине, но и помочь отстроить экономику, инфраструктуру или социальные проекты для страны, противостоящей российской войне.
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Участники торговой миссии Rebirth of Ukraine. Фото: Новини.LIVE.
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Участники миссии Rebirth of Ukraine. Фото: Новини.LIVE.
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Участник торговой миссии "Возрождение Украины". Фото: Новини.LIVE.
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Участники торговой миссии. Фото: Новини.LIVE.
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Военные на торговой миссии "Возрождение Украины". Фото: Новини.LIVE.
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Проведение торговой миссии. Фото: Новини.LIVE.
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Торговая миссия в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE.
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Президент благотворительного фонда Future of Ukraine Елена Николаенко. Фото: Новини.LIVE.
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Участники торговой миссии вместе с военными ВСУ. Фото: Новини.LIVE.
Во время Торговой миссии выступили также два украинских защитника, которые получили ранения во время боев и потеряли конечности. Они рассказали, почему ушли на фронт и объяснили, насколько важно поддерживать Украину уже сейчас во всех возможных аспектах.
Представители США выразили свое желание помочь Украине стать снова экономически сильной и стабильной страной и выразили свое восхищение силой украинского народа.
Кто стал спикером форума "Возрождение Украины"
Среди приглашенных спикеров:
- президент США Джо Байден;
- основатель и генеральный директор Вашингтонского института бизнеса, правительства и общества Джеймс П. Мур-младший;
- основатель и генеральный директор EoTU Inc., почётный президент Всемирного торгового центра Киев Генри Штеренберг;
- генеральный директор UMEDA, председатель Наблюдательного совета Клуба мэров Украины Юлия Чуфистова;
- Генеральный секретарь Организации американских стран Луис Альмагро;
- бывшая спецпредставительница США по вопросам восстановления Украины Пенни Притцкер;
- исполняющий обязанности генерального директора и президента Делового совета США в Украине Арина Палиашвили;
- научная сотрудница Риджентс Парк, Оксфордский университет Изабелла Д. Банн;
- генеральный директор "Круглого стола" по теме морального капитализма Стивегн Янг;
- профессор и основатель Business for Impact, Джорджтаунский университет, Билл Новелли;
- генеральный директор Cities International Рики Гаррет;
- Мэр Колумбуса, Огайо и президент Конференции мэров США Эндрю Дж. Гинтер;
- заместитель председателя BlackRock Филипп Хильдебранд;
- помощник министра финансов США по международным финансам и развитию Брент Ниманн;
- исполнительный вице-президент и генеральный директор Многостороннего агентства гарантий инвестиций (MIGA) Хиросима Матано;
- председатель Goldman Sachs Жозе Баррозу;
- министр энергетики США Дженнифер Гранхолм;
- министр сельского хозяйства США Том Уилсак;
- министр торговли США Джина Раймондо;
- администратор агентства США по международному развитию Саманта Пауэр;
- министр по делам ветеранов США Денис Макдон;
- сопредседатель Украинской фракции Сената Дик Дурбин;
- сопредседатель Украинской фракции Сената Роджер Викер;
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. В интервью одному из американских СМИ он высказался о последствиях, которые будут в Украине, если партнеры не отменят запрет бить по России.
Также на днях Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о масштабном пакете помощи для украинской энергосистемы и ряде принятых решений для усиления экономики Украины.
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