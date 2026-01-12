Екранізація "Тореадорів з Васюківки" — бюджет фільму сягне кількох мільйонів євро

Засновники ForeFilms Анна Яценко та Володимир Яценко. Фото: ForeFilms

В Україні готують до великого кіно з бюджетом у мільйони культову дитячу класику. Продюсери найкасовішого українського фільму "Ти — космос" розпочали новий проєкт, екранізацію "Тореадорів з Васюківки" за мотивами трилогії Всеволода Нестайка.

За попередніми оцінками, фільм може обійтися у два з половиною мільйони євро, пише Forbes.

Скільки коштуватиме екранізація

Займатися зйомками буде кінопродакшн ForeFilms, який стоїть за найуспішнішою стрічкою "Ти – космос", і дешевим цей проєкт також не буде.

"Ти — космос" коштував приблизно вісімсот тисяч євро, зараз мова про 2,5 мільйони. Тобто новий фільм дорожчий більш ніж утричі.

Продюсерка Анна Яценко пояснює це тим, що у сценарії закладено багато складних постановочних сцен. Зокрема, планують масштабні епізоди з повінню у селищі.

Права, переговори і зміна епохи

Робота над угодою тривала майже пів року. Вартість прав на екранізацію продюсери не розкрили, але зазначили, що домовитися було непросто.

Правовласницею твору є донька письменника Олена Максименко. Вона ж бере участь у роботі над сценарієм. Ще одна важлива зміна — часовий контекст. Події фільму перенесуть із радянських шістдесятих–сімдесятих у період незалежної України.

Сценарій режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков розробляють уже кілька років. Для обох це буде перший повнометражний фільм.

Коли можуть початися зйомки

Навіть за оптимістичного сценарію, до старту зйомок ще щонайменше півтора року. Проєкт перебуває на стадії підготовки, і основні витрати ще попереду.

Продюсери роблять ставку на якісний дитячий контент — кіносегмент, який в Україні майже відсутній. Водночас фінансовий ризик тут очевидний, так як великий бюджет означає високі очікування щодо прокату.

Чи окупиться нова стрічка

"Тореадори з Васюківки" — перший український дитячий бестселер, включений до почесного списку Ганса Крістіана Андерсена і шкільної програми. Повнометражної екранізації в незалежній Україні досі не було.

Для ForeFilms це спроба повторити комерційний успіх "Ти – космос", але вже в іншому жанрі. Чи окупиться інвестиція у кілька мільйонів євро, продюсери поки не знають.

