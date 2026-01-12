Экранизация "Тореадоров из Васюковки" — бюджет фильма в несколько миллионов евро

Основатели ForeFilms Анна Яценко и Владимир Яценко. Фото: ForeFilms

В Украине готовят к большому кино с бюджетом в миллионы евро культовую детскую классику. Продюсеры самого кассового украинского фильма "Ты — космос" начали новый проект, экранизацию "Тореадоров из Васюковки" по мотивам трилогии Всеволода Нестайко.

По предварительным оценкам, фильм может обойтись в два с половиной миллиона евро, пишет Forbes.

Сколько будет стоить экранизация

Заниматься съемками будет кинопродакшн ForeFilms, который стоит за самой кассвой украинской лентой "Ты — космос", и дешевым этот проект также не будет.

"Ты — космос" стоил примерно восемьсот тысяч евро, сейчас речь о 2,5 миллионах. То есть, новый фильм дороже более чем в три раза.

Продюсер Анна Яценко объясняет это тем, что в сценарии заложено много сложных постановочных сцен. В частности, планируют масштабные эпизоды с наводнением в поселке.

Права, переговоры и смена эпохи

Работа над соглашением длилась почти полгода. Стоимость прав на экранизацию продюсеры не раскрыли, но отметили, что договориться было непросто.

Правообладателем произведения является дочь писателя Елена Максименко. Она же участвует в работе над сценарием. Еще одно важное изменение — временной контекст. События фильма перенесут из советских шестидесятых-семидесятых в период независимой Украины.

Сценарий режиссеры Роман Краснощек и Антон Чистяков разрабатывают уже несколько лет. Для обоих это будет первый полнометражный фильм.

Когда могут начаться съемки

Даже при оптимистичном сценарии, до старта съемок еще минимум полтора года. Проект находится на стадии подготовки, и основные расходы еще впереди.

Продюсеры делают ставку на качественный детский контент — киносегмент, который в Украине почти отсутствует. В то же время финансовый риск здесь очевиден, так как большой бюджет означает высокие ожидания по прокату.

Окупится ли новая лента

"Тореадоры из Васюковки" — первый украинский детский бестселлер, включенный в почетный список Ганса Кристиана Андерсена и школьную программу. Полнометражной экранизации в независимой Украине до сих пор не было.

Для ForeFilms это попытка повторить коммерческий успех "Ты - космос", но уже в другом жанре. Окупится ли инвестиция в несколько миллионов евро, продюсеры пока не знают.

