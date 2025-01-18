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Тисяча Зеленського — чи отримають українці виплати у січні

18 січня 2025 08:45
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
1 000 грн від Зеленського — коли у січні нарахують гроші
500, 200 та 100 гривень у руках. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Громадянам України продовжують нараховувати 1 тис. грн в рамках "Зимової єПідтримки". Державні виплати люди отримають і у січні 2025 року.

Про це розповіли у пресслужби Міністерства економіки України.

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Нарахування, за інформацією відомства, триватимуть з 17 по 19 січня. Гроші отримають громадяни, які подавали заявки в період з 12 грудня 2024 року по 14 січня 2025-го — це понад 3 млн українців. 

"Серед них — майже 700 тис. виплат на дітей", — зазначають у Міністерстві економіки. 

У держструктурі розповіли, що з майбутніх виплат у січні, державну допомогу вже отримали майже 10 млн людей, які подали заявки в "Дії". 

Як довго відбувається нарахування "Зимової єПідтримки"

Заявку на отримання коштів українці можуть подавати до кінця зими в "Дії". Виплати надходять на віртуальну картку "Національний кешбек".

Також одноразову допомогу видають у відділеннях "Укрпошти" і у банках-партнерах програми.

Заявка оброблятиметься протягом 10 днів, а після цього кошти будуть зараховані на картку, яку ви зазначили у додатку "Дія". 

Витратити допомогу можна на обмежений перелік товарів або послуг, наприклад на:

  • комуналку;
  • послуги зв'язку;
  • медичні послуги (в тому числі й ветеринарні);
  • юридичні послуги;
  • спорт;
  • розваги;
  • освіту;
  • благодійність;
  • купівлю військових облігацій і так далі.

Нагадаємо, про виплату українцям по 1 тис. грн глава держави Володимир Зеленський оголосив у жовтні. Перші зарахування відбулися вже у грудні.

Також ми розповідали, що громадяни на кошти із "Зимової єПідтримки" можуть придбати українські ліки. До програми приєдналися десять партнерів-аптек. 

Дія виплати фінансова допомога гроші єПідтримка

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09:44 Науковці дослідили собак Чорнобиля — результати вражають

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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