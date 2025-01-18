1 000 грн від Зеленського — коли у січні нарахують гроші

Тисяча Зеленського — чи отримають українці виплати у січні
Громадянам України продовжують нараховувати 1 тис. грн в рамках "Зимової єПідтримки". Державні виплати люди отримають і у січні 2025 року.
Про це розповіли у пресслужби Міністерства економіки України.
"Зимова єПідтримка" у січні — коли українці отримають гроші
Нарахування, за інформацією відомства, триватимуть з 17 по 19 січня. Гроші отримають громадяни, які подавали заявки в період з 12 грудня 2024 року по 14 січня 2025-го — це понад 3 млн українців.
"Серед них — майже 700 тис. виплат на дітей", — зазначають у Міністерстві економіки.
У держструктурі розповіли, що з майбутніх виплат у січні, державну допомогу вже отримали майже 10 млн людей, які подали заявки в "Дії".
Як довго відбувається нарахування "Зимової єПідтримки"
Заявку на отримання коштів українці можуть подавати до кінця зими в "Дії". Виплати надходять на віртуальну картку "Національний кешбек".
Також одноразову допомогу видають у відділеннях "Укрпошти" і у банках-партнерах програми.
Заявка оброблятиметься протягом 10 днів, а після цього кошти будуть зараховані на картку, яку ви зазначили у додатку "Дія".
Витратити допомогу можна на обмежений перелік товарів або послуг, наприклад на:
- комуналку;
- послуги зв'язку;
- медичні послуги (в тому числі й ветеринарні);
- юридичні послуги;
- спорт;
- розваги;
- освіту;
- благодійність;
- купівлю військових облігацій і так далі.
Нагадаємо, про виплату українцям по 1 тис. грн глава держави Володимир Зеленський оголосив у жовтні. Перші зарахування відбулися вже у грудні.
Також ми розповідали, що громадяни на кошти із "Зимової єПідтримки" можуть придбати українські ліки. До програми приєдналися десять партнерів-аптек.
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