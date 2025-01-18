1 000 грн от Зеленского — когда в январе начислят деньги

500, 200 и 100 гривен в руках. Фото: УНИАН

Гражданам Украины продолжают начислять 1 тыс. грн в рамках "Зимової єПідтримки". Государственные выплаты люди получат и в январе 2025 года.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экономики Украины.

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Начисления, по информации ведомства, будут продолжаться с 17 по 19 января. Деньги получат граждане, которые подавали заявки в период с 12 декабря 2024 года по 14 января 2025-го — это более 3 млн украинцев.

"Среди них — почти 700 тыс. выплат на детей", — отмечают в Министерстве экономики.

В госструктуре рассказали, что с учетом предстоящих выплат в январе, государственную помощь уже получили почти 10 млн человек, которые подали заявки в "Дії".

Как долго происходит начисление "Зимової єПідтримки"

Заявку на получение средств украинцы могут подавать до конца зимы в "Дії". Выплаты поступают на виртуальную карту "Национальный кэшбэк".

Также единоразовую помощь выдают в отделениях "Укрпочты" и в банках-партнерах программы.

Заявка будет обрабатываться в течение 10 дней, а после этого средства будут зачислены на карту, которую вы указали в приложении "Дія".

Потратить помощь можно на ограниченный перечень товаров или услуг, например на:

коммуналку;

услуги связи;

медицинские услуги (в том числе и ветеринарные);

юридические услуги;

спорт;

развлечения;

образование;

благотворительность;

покупку военных облигаций и так далее.

Напомним, о выплате украинцам по 1 тыс. грн глава государства Владимир Зеленский объявил в октябре. Первые зачисления состоялись уже в декабре.

Также мы рассказывали, что граждане на средства из "Зимової єПідтримки" могут приобрести украинские лекарства. К программе присоединились десять партнеров-аптек.