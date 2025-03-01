Заявки на выплаты тысячи Зеленского — будет ли работать программа в марте

Человек держит в руках купюры по 500 грн. Фото: УНИАН

Украинцы больше не могут оформлять финансовую помощь в размере 1 тыс. грн в рамках программы "Зимова єПідтримка". С 1 марта гражданам закрыли доступ к получению выплат.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, что известно о государственной инициативе.

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Выплату могли получить как взрослые, так и дети. Программу основал президент Украины Владимир Зеленский, она заработала в декабре 2024 года. С 1 марта прием заявок прекратится.

Финансовая поддержка для украинцев является одноразовой. Деньгами смогут воспользоваться граждане, которые находятся на территории Украины.

Если вы получали помощь через приложение "Дія", то потратить 1 тыс. грн нужно до конца 2025 года. Если этого не сделать, тогда деньги вернутся государству. Украинцы, которые получали помощь на "Укрпочте", должны потратить деньги до марта этого года.

Деньги можно потратить на:

оплату коммунальных услуг;

покупку лекарственных средств;

приобретение книг;

медицинские услуги;

образование;

транспорт (в частности, на билеты Укрзализныци);

мобильную связь;

страхование;

благотворительность;

задонатить на ВСУ;

приобрести военные облигации.

Напомним, что госслужащие, получившие помощь в рамках программы "Зимова єПідтримка", должны задекларировать эти средства. Это предусмотрено общими требованиями.

Также недавно стало известно, что власти проверят всех украинцев, которые получили выплаты от государства зимой. Некоторых граждан могут заставить вернуть средства.