Перепади напруги у квартирах — що повинні знати українці

Енергетик на роботі. Фото: Unsplash

Деякі українці скаржаться на перепади напруги в електромережах. Через це у споживачів виходять із ладу електроприлади.

На таку проблему нещодавно поскаржилася українка на сторінці ДТЕК у соціальній мережі Facebook.

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Що сталося

За словами жительки Кривого Рогу, у її квартирі рівень напруги постійно змінюється, хоча за новими стандартами має перебувати на позначці у 230 вольтів.

Українка скаржиться на якість напруги.Скриншот: ДТЕК Дніпровські електромережі/Facebook

"У нас вже третій день поспіль напруга не підіймається вище 215 вольтів. І то, за одну хвилину показник може впасти до 207 і зразу ж підскочити до 216, а потім знову вниз — це так постійно. Тільки вночі є 220 вольтів", — написала жінка.

Жінка поскаржилася, що через це вона не може "нормально ні попрати, ні поприбирати, та їжу приготувати, бо техніка вимикається".

"У мене вже другий стабілізатор напруги не витримав таких перепадів. В Укренерго кажуть, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, то чому така слабка напруга в мережі?", — поцікавилася українка.

Якою була відповідь ДТЕК

В енергетичній компанії відреагували на скаргу жінки. Там зауважили, що до появи нових стандартів максимально допустимі відхилення параметрів напруги в мережі становлять 10% від 220 вольтів, тобто 198 — 242 вольтів.

"Усі електроприлади, розраховані на 220 вольтів, коректно працюють у діапазоні чинних стандартів", — зауважили енергетики.

Зламану техніку можна віддати в сервісний центр, де видадуть офіційний висновок.

"Після чого необхідно написати заяву на ім'я компанії та додати до неї висновок від сервісного центру. Компанія розгляне ваше звернення та надасть офіційну відповідь", — підсумували у ДТЕК.

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