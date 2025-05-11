Перепады напряжения в квартирах — что должны знать украинцы

Энергетик на работе. Фото: Unsplash

Некоторые украинцы жалуются на перепады напряжения в электросетях. Из-за этого у потребителей выходят из строя электроприборы.

На такую проблему недавно пожаловалась украинка на странице ДТЭК в социальной сети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Что произошло

По словам жительницы Кривого Рога, в ее квартире уровень напряжения постоянно меняется, хотя по новым стандартам должен находиться на отметке в 230 вольт.

Украинка жалуется на качество напряжения. Скриншот: ДТЭК Днепровские электросети/Facebook

"У нас уже третий день подряд напряжение не поднимается выше 215 вольт. И то, за одну минуту показатель может упасть до 207 и сразу же подскочить до 216, а потом снова вниз — это так постоянно. Только ночью есть 220 вольт", — написала женщина.

Женщина пожаловалась, что из-за этого она не может "нормально ни постирать, ни поубирать, и еду приготовить, потому что техника выключается".

"У меня уже второй стабилизатор напряжения не выдержал таких перепадов. В Укрэнерго говорят, что потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям, то почему такое слабое напряжение в сети?", — поинтересовалась украинка.

Каким был ответ ДТЭК

В энергетической компании отреагировали на жалобу женщины. Там отметили, что до появления новых стандартов максимально допустимые отклонения параметров напряжения в сети составляют 10% от 220 вольт, то есть 198 — 242 вольт.

"Все электроприборы, рассчитанные на 220 вольт, корректно работают в диапазоне действующих стандартов", — отметили энергетики.

Сломанную технику можно отдать в сервисный центр, где выдадут официальное заключение.

"После чего необходимо написать заявление на имя компании и приложить к нему заключение от сервисного центра. Компания рассмотрит ваше обращение и предоставит официальный ответ", — подытожили в ДТЭК.

Ранее мы рассказывали, сколько украинцы будут платить за электроэнергию в июне. Сейчас тариф составляет 4,32 грн за 1 кВт-ч. Узнавайте также, как можно уменьшить расходы на коммуналку.