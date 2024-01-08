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Тарифы на ЖКХ повысят — НБУ спрогнозировал, когда ждать более высоких цен

8 января 2024 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на коммунальные услуги вырастут — НБУ озвучил прогноз
Прибор учета. Фото: Ukrenergo
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) озвучили прогноз по тарифам на жилищно-коммунальные услуги. В 2024 году украинцы будут платить за основные услуги по старым расценкам.

Об этом говорится в одном из отчетов регулятора.

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Когда ждать более высоких цен на ЖКХ

Как говорится в прогнозе, тарифы могут начать дорожать на:

  • природный газ;
  • горячую воду;
  • отопление.

Однако это может произойти через год. В это время может закончиться действие моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов. Поэтому пока украинцы могут пользоваться услугами по доступным ценам.

В Нацбанке объясняют, что отказ от повышения цен на услуги ЖКХ позволит в целом сдерживать рост цен в стране на фоне войны.

"Ее (инфляцию) будет сдерживать действие моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение. По предположениям этого прогноза, он будет отменен только в 2025 году", — отмечается в прогнозе.

Как будут повышаться цены на услуги

В Центробанке уверяют, что даже если в 2025 году снимут запрет на повышение коммунальных тарифов, резкого ценового скачка не будет. Ожидается, что:

  • тарифы будут расти в несколько этапов;
  • процесс будет сопровождаться предоставлением большей помощи украинцам в виде субсидий.

Несмотря на большую потребность в ликвидации дисбалансов в энергосекторе, дальнейшие решения правительства о приведении тарифов на коммунальные услуги к рыночным уровням будут учитывать высокую социальную значимость тарифов.

" Ожидается, что их повышение будет поэтапным и будет сопровождаться расширением поддержки населения субсидиями", — добавили в НБУ.

Что касается тарифов на электроэнергию, то, по словам главы Минэнерго, в ближайшее время не стоит ожидать повышения тарифов на электрическую энергию. Свет обойдется по текущим расценкам в 2,64 грн за киловатт-час независимо от объемов потребления по меньшей мере до конца отопительного сезона 2023/24.

За прошлый год, с ноября 2022-го по ноябрь 2023-го, тарифы на ЖКХ подскочили на 13%. Кроме электроэнергии, выросли цены на уборку мусора (на 8,7%).

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве энергетики сообщили, что повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона 2023/24 не планируется. Украина будет наращивать мощности поколения.

Также мы писали о том, что в 2024 году государство продолжает оказывать пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг. Известны правила оформления субсидии на отопительный период.

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