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Тарифы на воду в Украине — где они самые высокие и какие зарплаты у директоров водоканалов

11 июля 2024 12:41
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Тарифы на воду-2024 — в каком городе самый дорогой куб воды и самая высокая зарплата у директора водоканала
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В украинских городах тарифы на воду отличаются в зависимости от региона. Известно, сколько платят за водоснабжение украинцы, а также какие зарплаты получают руководители водоканалов в городах Украины.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. 

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Как отличаются тарифы на воду в городах Украины

Журналисты подсчитали среднее потребление воды семьей из трех человек (7,2 кубометра по нормативам) и сравнили стоимость этого объема со средней зарплатой в городах, используя данные крупного кадрового портала.

В среднем жители крупных городов Украины тратят на воду 1,23% своей зарплаты. Худшая ситуация в Кропивницком и Ивано-Франковске, где расходы на воду составляют 1,97% и 1,62% средней зарплаты соответственно. Самая доступная вода в Днепре (0,85% от средней зарплаты) и в Луцке (0,92% от средней зарплаты).

Тарифы на воду в городах Украины.
Сколько платят за воду в городах Украины? Источник: OBOZ.UA

Какие зарплаты получают руководители водоканалов в украинских городах

Журналисты также провели исследование зарплат руководителей водоканалов.

Они подсчитали, сколько кубометров воды может купить директор водоканала на своем предприятии за месячную зарплату.

По данным издания, наивысшую зарплату имеет директор водоканала в Черкассах. Его средний месячный доход в 159,5 тысяч гривен позволяет приобрести 5,7 тысяч кубометров воды, что является самым высоким показателем среди всех исследованных водоканалов. Однако по степени доступности воды Черкассы находятся в середине рейтинга. В Ровно, где самая низкая зарплата директора водоканала составляет 17 333 гривны, этой суммы хватает лишь на 531,8 кубометра воды.

Какие зарплаты получают руководители водоканалов в Украине
Зарплаты руководителей водоканалов в кубометрах воды. Источник: OBOZ.UA

Что еще стоит знать

Напомним, в Киевской области может существенно подорожать услуга по водоснабжению и водоотводу. Стоимость одного кубометра может сразу подскочить на 70%.

Мы также писали, что в Украине действует мораторий на повышение тарифов для населения на природный газ, отопление и горячую воду до конца военного положения и полгода после него. При этом запрет на повышение может быть снят досрочно при определенных условиях.

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