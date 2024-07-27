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Тарифы на свет, газ и воду с 1 августа — какие изменения ждут украинцев в следующем месяце

27 июля 2024 11:50
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Новые тарифы на коммуналку с 1 августа — какие будут цены на свет, газ и воду в Украине
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В августе 2024 года украинцы будут платить за коммунальные услуги по действующим тарифам. Цены на электроэнергию, газ и воду останутся неизменными.

Новини.LIVE рассказывает, как изменятся тарифы с 1 августа на электроэнергию, воду и газ в Украине.

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Какие будут цены на электроэнергию в августе

В августе стоимость электроэнергии для потребителей останется на уровне 4,32 грн за кВт-ч, что было установлено с 1 июня и продолжит действовать в течение лета. Но владельцы двухзонных счетчиков смогут экономить, поскольку с 23:00 до 07:00 электроэнергия обойдется всего в 2,16 грн за кВт-ч.

Тарифы на газ и воду с 1 августа

Тариф на газ для бытовых потребителей составляет 7,96 грн за кубометр, в соответствии с решением "Нафтогаза Украины", который обслуживает большинство населения. Этот "фиксированный" тариф останется прежним до апреля 2025 года благодаря действующему правительственному мораторию на повышение цен. Остальные поставщики предлагают газ по ценам от 7,7 до 9,9 грн за кубометр.

Тарифы на воду в августе остаются стабильными, несмотря на неоднократные попытки НКРЭКУ их повысить. Водоканалы отмечают необходимость корректировки тарифов из-за роста расходов на электроэнергию и реагенты.

Что еще нужно знать

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию, в которой украинцы просили отменить повышение цен на электроэнергию во время войны. Глава государства дал ряд распоряжений.

Мы также писали, что с 1 августа 2024 года украинцы получат жилищные субсидии на неотапливаемый сезон в повышенном размере в связи с ростом некоторых тарифов. Для всех получателей перечислят новый размер автоматически.

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