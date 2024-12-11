Тарифы на коммуналку выросли — какая услуга прибавила в цене 63,6%

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине фиксируют повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги за год. Так, начиная с ноября 2023 по октябрь 2024 года услуги выросли в стоимости на 18,7%.

Такие данные привели в Государственной службе статистики.

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Согласно информации статистического ведомства, за указанный временной промежуток больше всего прибавила в цене электроэнергия. За эту услугу украинцы платят на 63,6% больше.

Кроме электричества, повысилась стоимость услуги по управлению многоквартирными домами. Теперь граждане отдают на 11,4% больше.

Изменилась цена на услугу по сбору бытовых отходов. За нее нужно платить на 6,8% больше.

Выросло в стоимости также содержание и ремонт жилья. Год назад эта услуга была на 3,9% дешевле.

Тарифы. Источник: Госстат

В то же время, ряд других услуг остался на прежнем уровне. Речь идет о тех, на которые установлен мораторий на период военного положения в стране:

природный газ;

горячая вода;

отопление.

Несмотря на то, что запрет на повышение цен не распространяется на холодную воду, ее цена осталась неизменной в больших городах.

Когда пересмотрят тарифы в Украине

Как заверили в правительстве, до окончания отопительного периода-2024/2025 вопрос повышения тарифов на ряд коммунальных услуг не будет подниматься. В частности, стоимость электроэнергии будет составлять 4,32 грн за 1 кВт-ч, один кубометр газа от Нафтогаза — 7,96 грн.

"Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", — сообщили в Кабинете министров.

При этом неизвестно, что будет с ценами на воду, сейчас стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода такова: от 24,52 до 45,97 грн.

Напомним, вскоре пересчитают плату за доставку газа, учитывая новый период на основе газового года 2023/2024. В некоторых регионах граждане заплатят больше.

Также мы писали, что в Украине по завершении этого отопительного сезона могут пересмотреть стоимость электроэнергии. Как известно, что в прошлый раз никаких расчетов и обоснования соответствующего повышения НКРЭКУ не предоставила.