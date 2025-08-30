Відео
Головна Фінанси Тарифи на опалення — деякі українці платитимуть більше

Тарифи на опалення — деякі українці платитимуть більше

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 08:45
Для деяких українців можуть зрости тарифи на опалення — хто платитиме більше
Гроші та квитанція за комуналку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державне комунальне підприємство "Луцьктепло" переглянуло у бік підвищення тарифи на новий опалювальний сезон. Пропозицію вже передали на розгляд до Департаменту економічної політики Луцької міської ради. 

Про це повідомила пресслужба ДКП "Луцьктепло".

Читайте також:

Чому тарифи вирішили переглянути

"Щороку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 теплопостачальні підприємства зобов’язані переглянути тарифи на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води задля визначення рівня економічно обґрунтованих тарифів", — пояснили в комунальному підприємстві. 

Там додали, що основними причинами для перегляду тарифів на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії та гарячої води є ріст таких статей витрат як: 

  • "Вода для технологічних потреб" — на 1,7%;
  • "Інші прямі витрати" — на 22,7% (здебільшого внаслідок амортизаційних відрахувань, пов’язаних із проведенням реконструкції, модернізації, капітальних ремонтів теплогенеруюючого та іншого обладнання підприємства);
  • "Витрати на оплату праці" — на 1,6%.

Водночас зменшились такі статті:

  • "Витрати на паливо, його транспортування та розподіл" — на 0,9%;
  • "Витрати на матеріали та запасні частини та інші матеріальні ресурси" — на 37,6 %;
  • "Витрати на електроенергію" — на 4,1%.

У "Луцьктепло" також зазначили, що така стаття як "Витрати на покупну теплову енергію" повністю знята зі структури тарифу.

На скільки зростуть тарифи

Для населення тариф на теплову енергію в середньому зросте менш як на 2%. Бюджетні установи, інші споживачі та релігійні організації платитимуть за тепло приблизно на 1-1,3% більше, ніж в опалювальному сезоні, що минув.

В ДКП "Луцьктепло" додали, що значний ріст умовно-постійної частини тарифів відбувся для будинків, обладнаних системами автономного теплопостачання, оскільки на даних об’єктах буде проведено заміну вузлів обліку газу та встановлено систему автоматизації та диспетчеризації.

Раніше ми писали, що Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) анонсує перегляд тарифів на електроенергію для операторів систем розподілу (ОСР). Ціни можуть зрости уже з 1 вересня 2025 року.

Також дізнавайтеся, чи варто очікувати зростання комунальних тарифів цієї осені.

тарифи комунальні послуги опалювальний сезон теплопостачання опалення
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
