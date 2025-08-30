Видео
Тарифы на отопление — некоторые украинцы будут платить больше

Тарифы на отопление — некоторые украинцы будут платить больше

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 08:45
Для некоторых украинцев могут вырасти тарифы на отопление — кто будет платить больше
Деньги и квитанция за коммуналку. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное коммунальное предприятие "Луцктепло" пересмотрело в сторону повышения тарифы на новый отопительный сезон. Предложение уже передали на рассмотрение в Департамент экономической политики Луцкого городского совета.

Об этом сообщила пресс-служба ГКП "Луцктепло".

Читайте также:

Почему тарифы решили пересмотреть

"Ежегодно в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 01.06.2011 № 869 теплоснабжающие предприятия обязаны пересмотреть тарифы на услуги по поставке тепловой энергии и снабжению горячей воды для определения уровня экономически обоснованных тарифов", — пояснили в коммунальном предприятии.

Там добавили, что основными причинами для пересмотра тарифов на тепловую энергию и услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды является рост таких статей расходов как:

  • "Вода для технологических нужд" — на 1,7%;
  • "Прочие прямые расходы" — на 22,7% (в основном вследствие амортизационных отчислений, связанных с проведением реконструкции, модернизации, капитальных ремонтов теплогенерирующего и другого оборудования предприятия);
  • "Расходы на оплату труда" — на 1,6%.

В то же время уменьшились следующие статьи:

  • "Расходы на топливо, его транспортировку и распределение" — на 0,9%;
  • "Расходы на материалы и запасные части и другие материальные ресурсы" — на 37,6%;
  • "Расходы на электроэнергию" — на 4,1%.

В "Луцктепло" также отметили, что такая статья как "Расходы на покупную тепловую энергию" полностью снята из структуры тарифа.

На сколько вырастут тарифы

Для населения тариф на тепловую энергию в среднем вырастет менее чем на 2%. Бюджетные учреждения, другие потребители и религиозные организации будут платить за тепло примерно на 1-1,3% больше, чем в прошедшем отопительном сезоне.

В ГКП "Луцктепло" добавили, что значительный рост условно-постоянной части тарифов произошел для домов, оборудованных системами автономного теплоснабжения, поскольку на данных объектах будет проведена замена узлов учета газа и установлена система автоматизации и диспетчеризации.

Ранее мы писали, что Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) анонсирует пересмотр тарифов на электроэнергию для операторов систем распределения (ОСР). Цены могут вырасти уже с 1 сентября 2025 года.

Также узнавайте, стоит ли ожидать роста коммунальных тарифов этой осенью.

