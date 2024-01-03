ID-картки в Україні — скільки коштує оформити паспорт у 2024 році

Паспорт громадянина України. Фото: dmsu.gov.ua

В Україні підвищились тарифи на оформлення паспорта громадянина у вигляді ID-картки. Також змінилась вартість інших документів.

Про це поінформували у Державній міграційній службі України.

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Як зазначається, з 1 січня 2024 року держпідприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" змінило ціни на бланки біометричних документів. Через це зросла загальна вартість оформлення:

паспорта громадянина у формі ID-картки;

посвідки на тимчасове чи постійне проживання в Україні;

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

"Звертаємо увагу, що громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2023, отримають документи за старою ціною. Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.12.2023, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв", — зазначають у службі.

У 2024 році вартість оформлення:

Паспорта громадянина (ID-картка) уперше — безплатно.

Паспорта громадянина (ID-картка) до десяти робочих днів — 874 грн, де 496 грн — за адмінпослуги, 378 грн — за бланк.

Паспорта громадянина (ID-картка) до 20 робочих днів — 504 грн, де 126 грн — за адмінпослуги, 378 грн — за бланк.

Посвідки на тимчасове проживання в Україні — 1056 грн, де 452 грн — за адмінпослуги, 570 грн — за бланк, 34 грн — держмито.

Посвідки на постійне проживання — 1151 грн, 496 грн — за адмінпослуги, 570 грн — за бланк, 85 грн — держмито.

Посвідчення особи без громадянства для виїзду за межі країни — 6867 грн, де 452 грн — за адмінпослуги, 6330 грн — за бланк, 85 грн — держмито.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні із січня поточного року підвищуються деякі податки для водіїв. Йдеться про розмір ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за першу державну реєстрацію авто.

Також ми писали, що у 2024 році відбудеться підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Це спричинить збільшення розміру низки соціальних допомог, доплат, податків та зборів.