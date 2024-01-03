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Тарифы на оформление ID-карт выросли — сколько стоит услуга

3 января 2024 11:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ID-карты в Украине — сколько стоит оформить паспорт в 2024 году
Паспорт гражданина Украины. Фото: dmsu.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине повысились тарифы на оформление паспорта гражданина в виде ID-карты. Также изменилась стоимость других документов.

Об этом проинформировали в Государственной миграционной службе Украины.

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Как изменились цены на документы в 2024-м

Как отмечается, с 1 января 2024 году госпредприятие "Полиграфический комбинат "Украина" изменило цены на бланки биометрических документов. Из-за этого выросла общая стоимость оформления:

  • паспорта гражданина в форме ID-карты;
  • вида на временное или постоянное проживание в Украине;
  • удостоверения личности без гражданства для выезда за границу.

"Обращаем внимание, что граждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31.12.2023, получат документы по старой цене. Те же лица, которые оплатили админуслуги до 31.12.2023, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, действующим на момент подачи соответствующих заявлений", — отмечают в службе.

В 2024 году стоимость оформления:

Паспорта гражданина (ID-карта) впервые — бесплатно.

Паспорта гражданина (ID-карта) до десяти рабочих дней — 874 грн, где 496 грн — за админуслуги, 378 грн — за бланк.

Паспорта гражданина (ID-карта) до 20 рабочих дней — 504 грн, где 126 грн — за админуслуги, 378 грн — за бланк.

Вида на временное проживание в Украине — 1056 грн, где 452 грн — за админуслуги, 570 грн — за бланк, 34 грн — госпошлина.

Вида на постоянное проживание — 1151 грн, 496 грн — за админуслуги, 570 грн — за бланк, 85 грн — госпошлина.

Удостоверение личности без гражданства для выезда за пределы страны — 6867 грн, где 452 грн — за админуслуги, 6330 грн — за бланк, 85 грн — госпошлина.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с января этого года повышаются некоторые налоги для водителей. Речь идет о размере ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование за первую государственную регистрацию авто.

Также мы писали, что в 2024 году произойдет повышение уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Это приведет к увеличению размера ряда социальных пособий, доплат, налогов и сборов.

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