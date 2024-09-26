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Тарифы на коммуналку с 1 октября — как изменятся цены на свет, газ и воду

26 сентября 2024 12:12
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Как изменятся цены на свет, газ и воду с 1 сентября в Украине
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

С приближением отопительного сезона вопрос тарифов на коммунальные услуги становится актуальным для многих украинцев. Несмотря на то, что в октябре большинство тарифов останутся без изменений, некоторые корректировки все же ожидаются.

О том, какими будут тарифы на коммунальные услуги в октябре, рассказывает Pro Гроші.

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Цены на свет с 1 октября

В октябре для украинцев изменится стоимость электроэнергии. Во время неотапливаемого периода цена для всех потребителей составляет 4,32 грн за кВт-ч.

Однако с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года владельцы электроотопительных систем будут иметь возможность воспользоваться льготным тарифом, если их потребление не превысит 2000 кВт-ч в месяц. Согласно правительственному постановлению №632 от 31 мая, в таком случае тариф будет снижен до 2,64 грн за кВт-ч.

Также потребители, перешедшие на зонные тарифы, продолжат экономить на оплате электроэнергии. Использование двухзонного счетчика позволяет платить за электроэнергию по двум разным тарифам в зависимости от времени суток:

  • 50% от основного тарифа в ночной период минимальной нагрузки (с 23:00 до 07:00);
  • полный тариф во все остальные часы (с 07:00 до 23:00).

Трехзонный счетчик распределяет потребление электроэнергии на три зоны, и оплата производится по трем тарифам согласно времени:

  • 1,5 тарифа (150% от стандартной цены) — с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 (часы максимальной нагрузки);
  • полный тариф (100% от стандартной цены) — с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 (периоды полупиковых нагрузок);
  • 0,4 тарифа (40% от стандартной цены) — с 23:00 до 07:00 (ночной период минимального потребления).

Какие будут тарифы на газ

Основным поставщиком газа для большинства потребителей в Украине компания "Нафтогаз", которая установила фиксированную цену на газ для населения до 30 апреля 2025 года. В октябре в рамках тарифного плана "Фиксированный" кубометр газа обойдется в 7,96 грн. В то же время у других поставщиков цены колеблются от 7,7 до 9,90 грн за кубометр.

Как изменятся цены на воду

В крупных городах Украины повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод запрещено. Однако в меньших населенных пунктах местные власти вправе принимать решение об увеличении цен. Поэтому в некоторых городах тарифы выросли на 40% с начала года, и это повышение может продолжаться в октябре.

Что еще стоит знать

Напомним, энергетический регулятор, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), вносит изменения в методику формирования цен на электроэнергию для потребителей, пользующихся услугами поставщика "последней надежды" (ПОН). Эти изменения вступят в силу 1 октября и будут действовать до конца текущего года.

Мы также писали, что нардеп от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко сообщил, что в случае повышения тарифов платежи за свет вырастут на 25 коп/кВт∙час. Повышение платы на электроэнергию в будущем неизбежно.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия водоснабжение газоснабжение цены в Украине

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