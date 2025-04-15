Цены на газ — кому придется заплатить дополнительно 1 тыс. грн в мае

Деньги и платежка за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине некоторые потребители голубого топлива с 1 мая 2025 года заплатят дополнительные суммы, кроме фиксированной стоимости благодаря мораторию на повышение цен на время военного положения. Речь идет о новой услуге по техническому обслуживанию домов, расценки на которую обнародовали филиалы "Газсети".

Такая информация содержится на портале ООО "Газораспределительные сети Украины".

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Третья коммунальная квитанция за газ

В мае части граждан необходимо будет заплатить за природный газ больше, ведь получат так называемую "третью платежку". Она предусмотрена для жителей многоквартирных домов за новый сервис по техобслуживанию здания.

Соответствующие квитанции введены Министерством энергетики с сентября 2023 года (приказ №292) за мониторинг состояния газопроводов в домах на плотность и герметичность операторами газораспределительных сетей.

Стоимость услуги будет зависеть от многих факторов, в частности протяженности сетей, количества муфтовых соединений и кранов в здании. Общую сумму будут делить на количество жителей дома.

Квитанции будут приходить не ежемесячно, а раз в три или пять лет. Все будет зависеть от того, какого возраста дом. Для старых зданий — чаще, для новых — реже:

газовым сетям более 25 лет — один раз в три года;

газовым сетям менее 25 лет — один раз в пять лет.

Филиалы компании "Газораспределительные сети Украины" обнародовали на своих сайтах графики проведения обследований и возможные цены. Стоимость довольно разная, в частности в Харьковской области соответствующий сервис обойдется от около 100 грн до почти 1 тыс. грн.

Тарифы. Источник: Газосети

Тарифы. Источник: Газсети

Тарифы. Источник: Газсети

Тариф на голубое топливо в мае для украинцев

В мае 2025 года стоимость природного газа для населения обещают оставить неизменной — 7,96 грн за 1 куб. м. Такая цена будет актуальной для большинства бытовых потребителей (98%), которые являются клиентами ГК "Нафтогаз Украины".

Остальные газопоставщики имеют разные цены, которые колеблются от 7,7 до 9 грн за 1 куб. м.

Ранее мы рассказывали, что за последний год тарифы на услуги ЖКХ в Украине выросли в среднем на 20%. Больше всего прибавила в цене электроэнергия — на 63%.

Также мы писали, что граждане должны оплачивать счета за коммунальные услуги даже во время войны. При наличии задолженности советуют ее погашать или реструктуризировать.