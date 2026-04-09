Чому тарифи на електроенергію в Україні залишаться без змін у 2026 році

Гроші й квитанція за комунальні послуги.

В Україні досі не функціонує ринок електричної енергії, хоча Верховна Рада вже схвалила об'єднання українського та європейського енергоринків. Тому тарифи на електроенергію для населення у 2026 році не зміняться. Це означає, що побутові споживачі, як і раніше, платитимуть з 1 кВт електроенергії 4,32 гривні.

Про це сказав у програмі Ранок.LIVE експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Що не так з ринком електричної енергії

Ринкові ціни на електроенергію в Україні з'являться лише тоді, коли в країні запрацює ринок електричної енергії. При цьому вітчизняний ринок є преміальним для європейских постачальників.

"У нас ціни вищі за європейські показники. Єдина відмінність — спеціальні зобов'язання, за якими ми отримуємо електричну енергію по 4,32 за кВт і природний газ по 7,9 за 1 куб.м, — сказав експерт.

Він підкреслив, що ці спецзобов'язання є дуже дивними.

Читайте також:

"Замість запровадження адресної монетарної допомоги тим людям, які цього потребують, в країні діють різноманітні ціни, маніпулювання якими дуже вигідно як органам влади, так і енергетичним компаніям, адже вони отримують хоч і невеликий, але зиск", — зауважив Рябцев.

Що буде з цінами на електроенергію

Кабмін України вже домовився з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про лібералізацію цін та скасування спеціальних обов'язків. Розробка дорожньої картки має розпочатися через пів року після закінчення повномасштабної війни. Тож у 2026 році тарифи на електроенергію для населення, як вважає Рябцев, не зміняться.

Як повідомляли Новини.LIVE, для українців подорожчають газ, опалення та гаряча вода. Причина: уряд планує підняти тарифи на комуналку до ринкових показників. Відомо, коли можуть відбутися зміни.