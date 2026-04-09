Тарифы на электроэнергию не вырастут: эксперт назвал одну причину

Дата публикации 9 апреля 2026 19:24
Почему тарифы на электроэнергию в Украине останутся без изменений в 2026 году
Деньги и квитанция за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

В Украине до сих пор не функционирует рынок электрической энергии, хотя Верховная Рада уже одобрила объединение украинского и европейского энергорынков. Поэтому тарифы на электроэнергию для населения в 2026 году не изменятся. Это означает, что бытовые потребители, как и раньше, будут платить с 1 кВт электроэнергии 4,32 гривны.

Об этом сказал в программе Ранок.LIVE эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

Что не так с рынком электрической энергии

Рыночные цены на электроэнергию в Украине появятся только тогда, когда в стране заработает рынок электрической энергии. При этом отечественный рынок является премиальным для европейских поставщиков.

"У нас цены выше европейских показателей. Единственное отличие — специальные обязательства, по которым мы получаем электрическую энергию по 4,32 за кВт и природный газ по 7,9 за 1 куб.м", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что эти спецобязательства являются очень странными.

"Вместо введения адресной монетарной помощи тем людям, которые в этом нуждаются, в стране действуют различные цены, манипулирование которыми очень выгодно как органам власти, так и энергетическим компаниям, ведь они получают хоть и небольшую, но выгоду", — отметил Рябцев.

Что будет с ценами на электроэнергию

Кабмин Украины уже договорился с Международным валютным фондом (МВФ) о либерализации цен и отмене специальных обязанностей. Разработка дорожной карты должна начаться через полгода после окончания полномасштабной войны. Поэтому в 2026 году тарифы на электроэнергию для населения, как считает Рябцев, не изменятся.

Как сообщали Новини.LIVE, для украинцев подорожают газ, отопление и горячая вода. Причина: правительство планирует поднять тарифы на коммуналку до рыночных показателей. Известно, когда могут произойти изменения. Также Новини.LIVE рассказывали, что часть украинцев пользуется коммунальными льготами. Такую привилегию могут получить, например, военные с инвалидностью. Также такую возможность имеют депортированные лица-пенсионеры и некоторые другие люди.

тарифы коммунальные услуги прямой эфир Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
