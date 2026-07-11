Тарифи, ліміти та зняття готівки в Ощаді: умови для пенсіонерів
У 2026 році державний "Ощадбанк", який вважається другим за кількістю власників пенсійних карток (понад 30%) в країні, підтримує таку популярність спеціальними умовами обслуговування окремої категорії клієнтів. Відомо, які передбачені основні тарифи, ліміти та умови зняття готівки з пенсійних карток.
Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на матеріали банку.
Головні переваги пенсійних карток Ощадбанку
У банку зауважують, що для громадян, які належать до окремих соціальних категорій, відкривають "Картки для виплат". Йдеться про рахунок, що призначений для нарахування різноманітних виплат від держави.
Ключові відмінності та переваги з-поміж інших продуктів полягають у наступному:
- Безплатному оформленні та обслуговуванні;
- Вільному поповненні рахунку в мережі Ощадбанку з використанням картки без комісій;
- Безкоштовному знятті готівки через каси та банкомати Ощаду;
- Підвищених відсоткових ставках за накопичувальним рахунком;
- Зручній оплаті комунальних послуг в "Ощад 24/7" та мобільному застосунку.
Термін дії пенсійних карток такий самий, як і звичайних: відкривають на три роки, проте через воєнний стан автоматично пролонгують для більш зручного користування, навіть якщо термін дії сплив.
Як зазначають у фінустанові, громадяни можуть в Ощаді відкрити й інші банківські продукти: кредитні, картки АТБ, картки киянина, картки для виплат та преміальні. Фінустанова пропонує лояльні тарифи, цілодобову підтримку 24/7 та простий у навігації банкінг "Ощад 24/7".
Які передбачені тарифи, ліміти та правила зняття готівки
В Ощадбанку пропонують прозорі умови, відповідно до яких базові операції є безплатними для клієнтів. Це дає змогу користуватися коштами без прихованих втрат.
Згідно із загальними тарифами, для пенсійних карток передбачені такі умови:
- відкриття рахунку/випуск іменної картки — безплатне;
- поповнення у мережі Ощад з карткою — без сплати;
- внесення коштів без картки (за номером) — 1% від обсягу суми;
- зняття готівкових коштів в мережі Ощадбанку — без сплати;
- видача готівки через інші банкомати — до 10 тис. грн за місяць без сплати, і 1% від суми + 5 грн понад ліміт;
- платежі у мобільному Ощаді — безплатно;
- здійснення платежів на карти Ощадбанк за номером телефону — 3 грн;
- платежі на рахунок іншого банку — 0,5% від суми у застосунку;
- поповнення номера мобільного — 3 грн;
- сповіщення через SMS/Viber — 15 грн/10 грн на місяць відповідно.
Також є можливість відкрити пенсійний депозит за карткою та отримувати 3–6% доходу за розміщення грошей на накопичувальній частині рахунку. Виплата відсотків відбуватиметься щомісяця.
Ліміти за картками від НБУ для всіх банківських рахунків:
- 100 тис. грн на зняття готівки за день;
- 100 тис. грн на перекази на карти інших фізосіб на місяць.
Тарифи за кордоном будуть дещо інші: зокрема, за зняття готівки передбачена комісія у 1,5% від суми +35 грн.
Раніше Новини.LIVE писали про те, що у ПФУ розповіли, як через портал направити заяву на переведення нарахування пенсії з пошти на банківську картку Ощадбанку. Зокрема, така можливість може знадобитися тим, хто змушений переїздити в інший регіон під час війни чи за межі країни.
Також Новини.LIVE писали, яку інформацію повинні подати пенсіонери Ощадбанку цього року. За даними банку, всі клієнти повинні з певною регулярністю надавати актуальні відомості. Громадяни повинні перевірити та оновити інформацію в анкеті-опитувальнику, зокрема, щодо максимальних обсягів надходжень за місяць. Також треба вказати адресу реєстрації та фактичну адресу проживання.
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