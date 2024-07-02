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Світовий банк суттєво підвищив статус України за доходами — деталі

2 липня 2024 13:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Україна потрапила до категорії країн із доходами, вищими за середні — СБ
Офіс Світового банку. Фото: Minfin
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Світовий банк вніс зміни у класифікацію України, підвищивши її статус за доходами серед країн світу. Йдеться про переведення до категорії країн з доходом "вище середнього" з попередньої категорії з доходом "нижче середнього".

Це випливає з релізу організації.

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Класифікація країн СБ за рівнем доходів на 2024-2025 роки

Відповідно до даних фінансової організації, підвищення України у класифікації до групи країн з доходом вище середнього має кілька факторів.

Зокрема, минулого року було зафіксоване відновлення економічного зростання, що відобразилось так — рівень реального ВВП зріс на 5,3% проти зниження на майже 29% у 2022 році.

Окрім того, скорочення кількості населення на понад 15% внаслідок вторгнення РФ вплинуло на зростання валового національного доходу  (ВНД) на душу населення. Це стало черговим фактором, що посприяв у позиції України в класифікації.

Окрім того, підвищення вартості вітчизняних товарів та послуг вплинуло на зростання номінального ВНД на душу населення. Показник зріс на 18,5%.

Також будівельна активність продемонструвала майже 25% зростання завдяки збільшенню інвествитрат на 53%. Це стало ключовим фактором економічного відновлення країни.

 

світовий банк рейтинг
Класифікація країн СБ. Джерело: worldbank

Рішення щодо інших країн

Також Алжир, Іран та Монголія отримали статус країн з доходами вищими за середні. Там зафіксували зростання ВВП: на 4% в Алжирі, на 5% в Ірані та на 7% — в Монголії.

Світовий банк щороку здійснює оцінку та класифікацію країн за рівнем економічного розвитку.

Для цього використовують показник валового національного доходу на душу населення, що є загальнодоступним та є відображенням економічного потенціалу країни.

За рівнем ВНД на душу населення Світовий банк розподіляє країни на чотири групи:

  • низький дохід;
  • нижчий за середній;
  • вищий за середній;
  • високий рівень доходу.

Класифікація СБ держав за рівнем доходу визначає доступ до фінансування. Зокрема, країни з нижчим рівнем доходу мають пільгові умови кредитування та гранти.

Також вона впливає на привабливість країн для потенційних іноземних інвесторів: чим вищий рівень доходу, тим більш привабливий інвестклімат.

Окрім того, саме рівень доходу країни може вплинути на умови участі у міжнародній торгівлі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна має намір включити ВВП-варанти до боргових переговорів. Уряд країни сподівається укласти угоду реструктуризації міжнародного боргу на суму приблизно 20 мільярдів доларів до закінчення мораторію на виплати 1 серпня.

Також ми писали, що країна має ще час, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту. Якщо державі не вдасться, це може підірвати довіру інвесторів до зобов'язань Заходу й означатиме великі ризики для відновлення країни.

ВВП Світовий банк Україна економіка доходи

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