Україна потрапила до категорії країн із доходами, вищими за середні — СБ

Світовий банк суттєво підвищив статус України за доходами — деталі
Світовий банк вніс зміни у класифікацію України, підвищивши її статус за доходами серед країн світу. Йдеться про переведення до категорії країн з доходом "вище середнього" з попередньої категорії з доходом "нижче середнього".
Це випливає з релізу організації.
Класифікація країн СБ за рівнем доходів на 2024-2025 роки
Відповідно до даних фінансової організації, підвищення України у класифікації до групи країн з доходом вище середнього має кілька факторів.
Зокрема, минулого року було зафіксоване відновлення економічного зростання, що відобразилось так — рівень реального ВВП зріс на 5,3% проти зниження на майже 29% у 2022 році.
Окрім того, скорочення кількості населення на понад 15% внаслідок вторгнення РФ вплинуло на зростання валового національного доходу (ВНД) на душу населення. Це стало черговим фактором, що посприяв у позиції України в класифікації.
Окрім того, підвищення вартості вітчизняних товарів та послуг вплинуло на зростання номінального ВНД на душу населення. Показник зріс на 18,5%.
Також будівельна активність продемонструвала майже 25% зростання завдяки збільшенню інвествитрат на 53%. Це стало ключовим фактором економічного відновлення країни.
Рішення щодо інших країн
Також Алжир, Іран та Монголія отримали статус країн з доходами вищими за середні. Там зафіксували зростання ВВП: на 4% в Алжирі, на 5% в Ірані та на 7% — в Монголії.
Світовий банк щороку здійснює оцінку та класифікацію країн за рівнем економічного розвитку.
Для цього використовують показник валового національного доходу на душу населення, що є загальнодоступним та є відображенням економічного потенціалу країни.
За рівнем ВНД на душу населення Світовий банк розподіляє країни на чотири групи:
- низький дохід;
- нижчий за середній;
- вищий за середній;
- високий рівень доходу.
Класифікація СБ держав за рівнем доходу визначає доступ до фінансування. Зокрема, країни з нижчим рівнем доходу мають пільгові умови кредитування та гранти.
Також вона впливає на привабливість країн для потенційних іноземних інвесторів: чим вищий рівень доходу, тим більш привабливий інвестклімат.
Окрім того, саме рівень доходу країни може вплинути на умови участі у міжнародній торгівлі.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Україна має намір включити ВВП-варанти до боргових переговорів. Уряд країни сподівається укласти угоду реструктуризації міжнародного боргу на суму приблизно 20 мільярдів доларів до закінчення мораторію на виплати 1 серпня.
Також ми писали, що країна має ще час, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту. Якщо державі не вдасться, це може підірвати довіру інвесторів до зобов'язань Заходу й означатиме великі ризики для відновлення країни.
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