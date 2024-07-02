Украина попала в категорию стран с доходами выше средних — СБ

Офис Всемирного банка. Фото: Minfin

Всемирный банк внес изменения в классификацию Украины, повысив ее статус доходов среди стран мира. Речь идет о переводе в категорию стран с доходом "выше среднего" из предыдущей категории с доходом "ниже среднего".

Это следует из релиза организации.

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Классификация стран ВБ по уровню доходов на 2024-2025 годы

Согласно данным финансовой организации, повышение Украины в классификации в группу стран с доходом выше среднего имеет несколько факторов.

В частности, в прошлом году было зафиксировано возобновление экономического роста, что отразилось так — уровень реального ВВП вырос на 5,3% против снижения почти на 29% в 2022 году.

Кроме того, сокращение численности населения более чем на 15% вследствие вторжения РФ повлияло на рост валового национального дохода (ВНД) на душу населения. Это стало очередным фактором, способствовавшим в позиции Украины в классификации.

Кроме того, повышение стоимости отечественных товаров и услуг повлияло на рост номинального ВНД на душу населения. Показатель вырос на 18,5%.

Также строительная активность продемонстрировала почти 25% роста благодаря увеличению инвестзатрат на 53%. Это явилось ключевым фактором экономического восстановления страны.

Классификация стран ВБ. Источник: worldbank

Решения по другим странам

Также Алжир, Иран и Монголия получили статус стран с доходами выше средних. Там зафиксировали рост ВВП: на 4% в Алжире, на 5% в Иране и на 7% — в Монголии.

Всемирный банк ежегодно производит оценку и классификацию стран по уровню экономического развития.

Для этого используют показатель валового национального дохода на душу населения, что является общедоступным и отражает экономический потенциал страны.

По уровню ВНД на душу населения, Всемирный банк распределяет страны на четыре группы:

низкий доход;

ниже среднего;

выше среднего;

высокий уровень дохода.

Классификация ВБ государств по уровню дохода определяет доступ к финансированию. В частности, страны с более низким уровнем дохода имеют льготные условия кредитования и гранты.

Также она оказывает влияние на привлекательность стран для потенциальных иностранных инвесторов: чем выше уровень дохода, тем более привлекателен инвестклимат.

Кроме того, уровень дохода страны может повлиять на условия участия в международной торговле.

Что еще стоит знать

Напомним, Украина намерена включить ВВП-варранты в долговые переговоры. Правительство страны надеется заключить соглашение о реструктуризации международного долга на сумму примерно 20 миллиардов долларов до окончания моратория на выплаты 1 августа.

Также мы писали, что у страны еще есть время, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта. Если государству не удастся, это может подорвать доверие инвесторов к обязательствам Запада и будет означать большие риски восстановления страны.