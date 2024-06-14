Світовий банк прогнозує, що економіка США сприятиме зростанню світової економіки на 2,6% у 2024 році

Світовий банк покращив прогноз глобальної економіки — на скільки вона зросте цього року
Світовий банк покращив прогноз світової економіки. Цього року вона повинна зрости на 2,6%.
Про це повідомляє The Associated Press.
Що відбувається у світовій економіці
Як зазначається, економіка у 2024 році року зростатиме завдяки стійкому зростанню у Сполучених Штатах.
Останній прогноз Світового банку виявився більш позитивним порівняно із січневим. Зростання тоді передбачалось на рівні 2,4% Нинішній прогноз відповідатиме зростанню світової економіки на 2,6% у 2023 році.
Втім, аналітики зазначають, що за минулими стандартами глобальне зростання залишається млявим. Найбідніші країни знаходяться під тиском великих боргів та високих процентних ставок, а посилення торгових бар'єрів ставить під загрозу процвітання у всьому світі. Крім того, війни в Україні та в секторі Газа чинять подальший тиск на економіку регіонів.
Причиною покращення прогнозу стало сильніше, ніж очікувалося, зростання у США — найбільшій економіці світу. Аналітики очікують, що економіка Сполучених Штатів зросте на 2,5% у 2024 році, так само як і у 2023 році, але значно вище за 1,6%, які банк прогнозував у січні.
Нагадаємо, в Україні зріс експорт металів, мінералів та продовольчих продуктів. З січня по травень 2024 року товарообіг України досяг 44,3 млрд доларів.
Також ми писали, що економіка Європи починає відновлюватися. Причиною зростання називають послаблення інфляційних процесів та пожвавлення економіки Німеччини — найбільшої на континенті.
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