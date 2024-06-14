Світовий банк прогнозує, що економіка США сприятиме зростанню світової економіки на 2,6% у 2024 році

Вантажівки у порту США. Фото: usatoday.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Світовий банк покращив прогноз світової економіки. Цього року вона повинна зрости на 2,6%.

Про це повідомляє The Associated Press.

Читайте також:

Що відбувається у світовій економіці

Як зазначається, економіка у 2024 році року зростатиме завдяки стійкому зростанню у Сполучених Штатах.

Останній прогноз Світового банку виявився більш позитивним порівняно із січневим. Зростання тоді передбачалось на рівні 2,4% Нинішній прогноз відповідатиме зростанню світової економіки на 2,6% у 2023 році.

Втім, аналітики зазначають, що за минулими стандартами глобальне зростання залишається млявим. Найбідніші країни знаходяться під тиском великих боргів та високих процентних ставок, а посилення торгових бар'єрів ставить під загрозу процвітання у всьому світі. Крім того, війни в Україні та в секторі Газа чинять подальший тиск на економіку регіонів.

Причиною покращення прогнозу стало сильніше, ніж очікувалося, зростання у США — найбільшій економіці світу. Аналітики очікують, що економіка Сполучених Штатів зросте на 2,5% у 2024 році, так само як і у 2023 році, але значно вище за 1,6%, які банк прогнозував у січні.

Нагадаємо, в Україні зріс експорт металів, мінералів та продовольчих продуктів. З січня по травень 2024 року товарообіг України досяг 44,3 млрд доларів.

Також ми писали, що економіка Європи починає відновлюватися. Причиною зростання називають послаблення інфляційних процесів та пожвавлення економіки Німеччини — найбільшої на континенті.