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Всемирный банк улучшил прогноз глобальной экономики — на сколько она вырастет в этом году

14 июня 2024 16:29
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Всемирный банк прогнозирует, что экономика США будет способствовать росту мировой экономики на 2,6% в 2024 году
Грузовики в порту США. Фото: usatoday.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Всемирный банк улучшил прогноз мировой экономики. В текущем году она должна вырасти на 2,6%.

Об этом сообщает The Associated Press.

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Как отмечается, экономика в 2024 году будет расти благодаря устойчивому росту в Соединенных Штатах.

Последний прогноз Всемирного банка оказался более положительным по сравнению с январским. Рост тогда предполагался на уровне 2,4% Нынешний прогноз будет соответствовать росту мировой экономики на 2,6% в 2023 году.

Впрочем, аналитики отмечают, что по прошлым стандартам глобальный рост остается крайне слабым. Самые бедные страны находятся под давлением больших долгов и высоких процентных ставок, а усиление торговых барьеров ставит под угрозу процветание во всем мире. Кроме того, войны в Украине и в секторе Газа оказывают дальнейшее давление на экономику регионов.

Причиной улучшения прогноза стал более сильный, чем ожидалось, рост в США — крупнейшей экономике мира. Аналитики ожидают, что экономика Соединенных Штатов вырастет на 2,5% в 2024 году, так же как и в 2023 году, но значительно выше 1,6%, которые банк прогнозировал в январе.

Напомним, в Украине вырос экспорт металлов, минералов и продовольственных продуктов. С января по май 2024 года товарооборот Украины достиг 44,3 млрд долларов.

Также мы писали, что экономика Европы начинает восстанавливаться. Причиной роста называют ослабление инфляционных процессов и оживление экономики Германии — самой большой на континенте.

США
Всемирный банк
экономика
экономический рост

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