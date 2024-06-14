Всемирный банк прогнозирует, что экономика США будет способствовать росту мировой экономики на 2,6% в 2024 году

Всемирный банк улучшил прогноз глобальной экономики — на сколько она вырастет в этом году
Всемирный банк улучшил прогноз мировой экономики. В текущем году она должна вырасти на 2,6%.
Об этом сообщает The Associated Press.
Что происходит в мировой экономике
Как отмечается, экономика в 2024 году будет расти благодаря устойчивому росту в Соединенных Штатах.
Последний прогноз Всемирного банка оказался более положительным по сравнению с январским. Рост тогда предполагался на уровне 2,4% Нынешний прогноз будет соответствовать росту мировой экономики на 2,6% в 2023 году.
Впрочем, аналитики отмечают, что по прошлым стандартам глобальный рост остается крайне слабым. Самые бедные страны находятся под давлением больших долгов и высоких процентных ставок, а усиление торговых барьеров ставит под угрозу процветание во всем мире. Кроме того, войны в Украине и в секторе Газа оказывают дальнейшее давление на экономику регионов.
Причиной улучшения прогноза стал более сильный, чем ожидалось, рост в США — крупнейшей экономике мира. Аналитики ожидают, что экономика Соединенных Штатов вырастет на 2,5% в 2024 году, так же как и в 2023 году, но значительно выше 1,6%, которые банк прогнозировал в январе.
Напомним, в Украине вырос экспорт металлов, минералов и продовольственных продуктов. С января по май 2024 года товарооборот Украины достиг 44,3 млрд долларов.
Также мы писали, что экономика Европы начинает восстанавливаться. Причиной роста называют ослабление инфляционных процессов и оживление экономики Германии — самой большой на континенте.
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