Політика Трампа вдарила по економіці – що буде з курсом долара та цінами в Україні

Падіння світових фондових ринків. Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

Президент США Дональд Трамп пішов "митною війною" проти всього світу і цілком очікувано спровокував хвилю паніки на біржах. Прямо зараз, 7 квітня, світові фондові ринки, зокрема, звісно ж, американський з криками "я падаю" захоплено шукають дно своїх індексів.

Українці, звісно ж, не могли пропустити такі новини, тому випереджаючи всі очевидні питання, портал Новини.LIVE спробує відповісти, як це все вплине на наше життя і чи варто вмикати режим "помиральної ями".

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Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Що таке фондовий ринок і чи є він в Україні

Якщо говорити дуже простими словами, фондовий ринок — це от якраз ринок (вибачте за тавтологію, звісно), де різні компанії продають свої акції зацікавленим інвесторам. Тобто, якщо хочеш отримати частку власності в умовному Apple — вперед, тільки не забудь розбити скарбничку.

Якщо "закопатись" поглибше (приблизно як зараз роблять ринки по всьому світу, вибачте, цей жарт не міг не прозвучати), то ми побачимо поділ на первинний та вторинний фондові ринки, біржові ринки цінних паперів (наприклад, Nasdaq, про який більшість з тих, хто читає новини, обов'язково чули) та безліч інших деталей, які в принципі підтверджують одну очевидну істину.

Фондові ринки — це дуже складна екосистема, механізм, який прямо впливає на глобальну економіку. Але, звісно, у кожної країни є свої нюанси.

Чи варто переживати Україні

Є оптимістичні заяви, що звісно ж, радує.

"Якраз через те, що у нас фондового ринку по-суті немає, як і прямих іноземних інвестицій, ризики відсутні. Крім того, якщо раніше при кризах збільшувалися відсоткові ставки при залученні Україною коштів, то зараз ми отримуємо гроші не через свою інвестиційну привабливість, а через те, що перебуваємо у війні", — цитує "Укрінформ" керівника аналітичного напряму Мережі захисту національних інтересів "АНТС" Іллю Несходовського.

Проте, є один глобальний економічний ризик, який власне і спричинив паніку на ринках. Цей ризик називається "Дональд Трамп".

Падіння ринків стало наслідком його "тарифної війни". Ще одним наслідком стала, напевно, одна із найстрашніших для світової економіки речей — невизначеність, яка вкупі з постійним бажанням президента США влаштувати навколишньому світу "Море хвилюється раз, море хвилюється два..." стає небезпечним фактором для будь-якої економіки. У тому числі української.

Однак, не прямо зараз.

"Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично", — написала у себе на Facebook перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що імпорт з США серйозно перевищує експорт (3,4 мільярда проти 874 мільйонів доларів). І висловила впевненість, що в України є шанси домовитись щодо інших умов.

Фондовий ринок в Японії. Фото: REUTERS/Androniki Christodoulou

Що буде з курсом долара та цінами

Поки що серйозних коливань курсу долара саме через фондову паніку очікувати не варто. Україна прямо зараз не надто залежить від фондових ринків, наша економіка працює в контексті війни, тому має, скажімо так, дещо іншу модель.

Ціни — інше питання та окремий біль. Вони росли й без Трампа. В макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку вказали, що інфляція у лютому зросла до 13,4%. Зростання тривало й у березні. Хоча, в НБУ очікують, що вона поступово уповільниться.

Але повернімося до ринків та Трампа. Тут варто вказати ще одну деталь.

Якщо ви, приміром, плануєте у найближчі місяці придбати собі новий гаджет, або автомобіль, або ще якісь товари з тих же США, то варто бути готовими до їхнього здорожчання.

Багато американських товарів мають комплектуючі, які імпортуються до США. І цей імпорт в умовах нових тарифів від Трампа, очевидно, стане дорожчим.

В цілому, для "помиральної ями" ще рано. Принаймні, станом на сьогодні.

Нагадаємо, глобальні фондові ринки здригнулись після рішення президента США Дональда Трампа запровадити жорсткі торговельні мита по всьому світу.

При цьому Трамп готовий розглянути можливість зниження митних тарифів, але за однієї умови. Країн мають запропонувати США "феноменально вигідні умови" під час переговорів.

Президент США також вже встиг звинуватити Європу в торгівельному обмані США. Трамп вважає, що європейські країни тривалий час користувалися перевагами у торгівлі й "обманювали американських лідерів".