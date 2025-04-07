Политика Трампа ударила по экономике — что будет с курсом доллара и ценами в Украине

Падение мировых фондовых рынков. Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

Президент США Дональд Трамп пошел "таможенной войной" против всего мира и вполне ожидаемо спровоцировал волну паники на биржах. Прямо сейчас, 7 апреля, мировые фондовые рынки, в частности, конечно же, американский, с криками "я падаю" восторженно ищут дно своих индексов.

Украинцы, конечно же, не могли пропустить такие новости, поэтому, опережая все очевидные вопросы, портал Новини.LIVE попытается ответить, как это все повлияет на нашу жизнь и стоит ли включать режим "помиральної ями".

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Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Что такое фондовый рынок и есть ли он в Украине

Если говорить очень простыми словами, фондовый рынок — это вот как раз рынок (извините за тавтологию, конечно), где различные компании продают свои акции заинтересованным инвесторам. То есть, если хочешь получить долю собственности в условном Apple — вперед, только не забудь разбить копилку.

Если "закопаться" поглубже (примерно как сейчас делают рынки по всему миру, извините, эта шутка не могла не прозвучать), то мы увидим разделение на первичный и вторичный фондовые рынки, биржевые рынки ценных бумаг (например, Nasdaq, о котором большинство из тех, кто читает новости, обязательно слышали) и множество других деталей, которые в принципе подтверждают одну очевидную истину.

Фондовые рынки — это очень сложная экосистема, механизм, который прямо влияет на глобальную экономику. Но, конечно, у каждой страны есть свои нюансы.

Стоит ли переживать Украине

Есть оптимистичные заявления, что, конечно же, радует.

"Как раз из-за того, что у нас фондового рынка по сути нет, как и прямых иностранных инвестиций, риски отсутствуют. Кроме того, если раньше при кризисах увеличивались процентные ставки при привлечении Украиной средств, то сейчас мы получаем деньги не из-за своей инвестиционной привлекательности, а из-за того, что находимся в войне", — цитирует "Укринформ" руководителя аналитического направления Сети защиты национальных интересов "АНТС" Илью Несходовского.

Однако есть один глобальный экономический риск, который собственно и вызвал панику на рынках. Этот риск называется "Дональд Трамп".

Падение рынков стало следствием его "тарифной войны". Еще одним следствием стала, наверное, одна из самых страшных для мировой экономики вещей — неопределенность, которая вкупе с постоянным желанием президента США устроить окружающему миру "Море волнуется раз, море волнуется два..." становится опасным фактором для любой экономики. В том числе украинской.

Однако не прямо сейчас.

"Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично", — написала у себя на Facebook первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

Она напомнила, что импорт из США серьезно превышает экспорт (3,4 миллиарда против 874 миллионов долларов). И выразила уверенность, что у Украины есть шансы договориться о других условиях.

Фондовый рынок в Японии. Фото: REUTERS/Androniki Christodoulou

Что будет с курсом доллара и ценами

Пока серьезных колебаний курса доллара именно из-за фондовой паники ожидать не стоит. Украина прямо сейчас не слишком зависит от фондовых рынков, наша экономика работает в контексте войны, поэтому имеет, скажем так, несколько иную модель.

Цены — другой вопрос и отдельная боль. Они росли и без Трампа. В макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка указали, что инфляция в феврале выросла до 13,4%. Рост продолжался и в марте. Хотя в НБУ ожидают, что она постепенно замедлится.

Но вернемся к рынкам и Трампу. Здесь стоит указать еще одну деталь.

Если вы, например, планируете в ближайшие месяцы приобрести себе новый гаджет, или автомобиль, или еще какие-то товары из тех же США, то стоит быть готовыми к их подорожанию.

Многие американские товары имеют комплектующие, которые импортируются в США. И этот импорт в условиях новых тарифов от Трампа, очевидно, станет дороже.

В целом, для "помиральної ями" еще рано. По крайней мере, по состоянию на сегодня.

Напомним, глобальные фондовые рынки содрогнулись после решения президента США Дональда Трампа ввести жесткие торговые пошлины по всему миру.

При этом Трамп готов рассмотреть возможность снижения таможенных тарифов, но при одном условии. Страны должны предложить США "феноменально выгодные условия" во время переговоров.

Президент США также уже успел обвинить Европу в торговом обмане США. Трамп считает, что европейские страны долгое время пользовались преимуществами в торговле и "обманывали американских лидеров".