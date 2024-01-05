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Суму допомоги збільшать до 8 тис. грн — які виплати зміняться для працівників

5 січня 2024 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога працівникам — страхові виплати зростуть до 8 тис. гривень
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2024 році для працівників суттєво підвищиться розмір страхових виплат. Йдеться про допомогу, яку надають у разі, якщо постраждали на виробництві.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Як зміняться суми допомоги з січня

Право на отримання страхових виплат регулює закон "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Як зазначають у ПФУ, відповідні нарахування обчислюються, виходячи з двох факторів:

  • зі ступеня втрати працездатності (у відсотках);
  • із середньомісячної заробітної плати на момент отримання ушкодження здоров'я. —

Однак, з 1 січня поточного року мінімальний розмір відповідної виплати у перерахунку на 100% втрати професійної працездатності становитиме не менше рівня мінімальної заробітної плати, яка підвищилась на 400 гривень, до 7,1 тис. гривень.

Водночас, максимальний розмір такої допомоги не може перевищувати чотири мінімальні заробітні плати. Йдеться про суму у 28,4 тис. гривень.

У разі, якщо працівник подав заяву на нарахування страхової виплати у січні, то першу суму отримає в лютому цього року.

Також очікується, що виплати зростуть з 1 квітня 2024 року, адже мінімальну заробітну планують підвищити ще на 900 гривень, до 8 тис. гривень.

У 2023 році розмір виплат не змінювався, адже розмір мінімальної заробітної плати заморозили через війну на рівні попереднього року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 лютого значна кількість переселенців може залишитися без фінансової підтримки. Проте в Уряді намагаються зберегти деякі виплати.

Також ми писали, що, оскільки ВПО перестануть отримувати допомогу на проживання від держави, у Міністерстві соціальної політики розробили проєкт постанови про продовження виплат для окремих категорій переселенців.

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