Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Сумму помощи увеличат до 8 тыс. грн — какие выплаты изменятся для работников arrow

Сумму помощи увеличат до 8 тыс. грн — какие выплаты изменятся для работников

5 января 2024 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь работникам - страховые выплаты возрастут до 8 тыс. гривен
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2024 году для работников существенно повысится размер страховых выплат. Речь идет о помощи, оказываемой в случае, если пострадали на производстве.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Читайте также:

Как изменятся суммы пособия с января

Право на получение страховых выплат регулирует закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Как отмечают в ПФУ, соответствующие начисления исчисляются исходя из двух факторов:

  • от степени утраты трудоспособности (в процентах);
  • от среднемесячной заработной платы на момент получения повреждения здоровья.

Однако с 1 января текущего года минимальный размер соответствующей выплаты в перерасчете на 100% потери профессиональной трудоспособности составит не менее уровня минимальной заработной платы, которая повысилась на 400 гривен, до 7,1 тыс. гривен.

В то же время, максимальный размер такого пособия не может превышать четыре минимальных заработных плат. Речь идет о сумме 28,4 тыс. гривен.

Если работник подал заявление на начисление страховой выплаты в январе, то первую сумму получит в феврале этого года.

Также ожидается, что выплаты возрастут с 1 апреля 2024, ведь минимальную заработную планируют повысить еще на 900 гривен, до 8 тыс. гривен.

В 2023 году сумма выплат не менялась, ведь размер минимальной заработной платы заморозили из-за войны на уровне предыдущего года.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 февраля значительное количество переселенцев может остаться без финансовой поддержки. Однако в правительстве пытаются сохранить некоторые выплаты.

Также мы писали, что поскольку ВПЛ перестанут получать помощь на проживание от государства, в Министерстве социальной политики разработали проект постановления о продлении выплат для отдельных категорий переселенцев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме