Помощь работникам - страховые выплаты возрастут до 8 тыс. гривен

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году для работников существенно повысится размер страховых выплат. Речь идет о помощи, оказываемой в случае, если пострадали на производстве.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Право на получение страховых выплат регулирует закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Как отмечают в ПФУ, соответствующие начисления исчисляются исходя из двух факторов:

от степени утраты трудоспособности (в процентах);

от среднемесячной заработной платы на момент получения повреждения здоровья.

Однако с 1 января текущего года минимальный размер соответствующей выплаты в перерасчете на 100% потери профессиональной трудоспособности составит не менее уровня минимальной заработной платы, которая повысилась на 400 гривен, до 7,1 тыс. гривен.

В то же время, максимальный размер такого пособия не может превышать четыре минимальных заработных плат. Речь идет о сумме 28,4 тыс. гривен.

Если работник подал заявление на начисление страховой выплаты в январе, то первую сумму получит в феврале этого года.

Также ожидается, что выплаты возрастут с 1 апреля 2024, ведь минимальную заработную планируют повысить еще на 900 гривен, до 8 тыс. гривен.

В 2023 году сумма выплат не менялась, ведь размер минимальной заработной платы заморозили из-за войны на уровне предыдущего года.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 февраля значительное количество переселенцев может остаться без финансовой поддержки. Однако в правительстве пытаются сохранить некоторые выплаты.

Также мы писали, что поскольку ВПЛ перестанут получать помощь на проживание от государства, в Министерстве социальной политики разработали проект постановления о продлении выплат для отдельных категорий переселенцев.